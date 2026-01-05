Újabb rejtélyre derült fény, ezt hallják a haldokló betegek

Az elmúlás kérdése, a haldoklás folyamata mindenkit foglalkoztat, most pedig egy kutatásból az is kiderült, hallhatjuk-e szeretteinket, mielőtt végleg távozunk.

Haldoklás során működhet az érintett hallása

Fotó: Unsplash

A haldoklás folyamata: mit érzékel az adott személy?

Sokan úgy vélik, hogy a haldoklás része az érzékszervek leállása, de egy új, kanadai kutatás szerint a hallás a halál előtti utolsó órákban is működhet, és még a beszédképtelen állapotban lévő páciensek agya is reagál a hangokra. A szakemberek szerint egy családtag hangja ilyenkor is megnyugvást adhat, ezért fontos a jelenlét a végső órákban.

A British Columbia Egyetem (UBC) kutatói palliatív ellátásban részesülő betegeken vizsgálták a hallás működését: elektroencefalográfiával (EEG) mérték az agyi aktivitást, összehasonlítva egészséges önkéntesek és a hospice betegek adatait. Az eredmények szerint egyes betegek agya hasonló mintázatokat mutatott a hangokra, mint a fiatal, egészséges kontrollcsoport tagjai, még órákkal a halál beállta előtt is - írja a life.hu. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hallás önmagában nem azt jelenti azt, hogy a haldokló értelmezni is tudja azt, amit hall, illetve akitől hallja.

Mit mondjunk egy haldokló betegnek?

Egy hospice nővér szerint egyszerű, szívből jövő dolgokat érdemes mondanunk egy haldoklónak. A legtöbb haldokló ember tisztában van azzal, hogy hamarosan távozik, ezért ilyenkor a legnagyobb ajándék, amit adhatunk, a jelenlétünk. Ha bizonytalan vagy, mit mondj, itt találsz néhány megnyugtató gondolatot a búcsúhoz.