Változások a felsőoktatási felvételin - erre kell figyelni

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 09:10
Ezekre mindenképp figyelj oda! A változás a felsőoktatási felvételi egyik legfontosabb dokumentumát érinti.

A felsőoktatási felvételivel kapcsolatos új, fontos információkat közölt az Oktatási Hivatal. A felvételi egyik legfontosabb dokumentumát is érinti.

Fontos változások a felsőoktatási felvitelin
Fontos változások a felsőoktatási felvitelin / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felsőoktatási felvételi - erre kell készülni

Kiegészítés jelent meg a felsőoktatási felvételi jelentkezésekkel kapcsolatosan, amelyben új szakokkal, valamint módosított információkkal frissített a Felvi.hu.  A frissítés a felsőoktatási felvételi eljárás egyik legfontosabb dokumentumát érinti, amelyet az Oktatási Hivatal tett közzé. 

A szeptemberben induló képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi rendszerben, amelyhez Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság regisztráció szükséges. A felvételizők három szakot díjmentesen jelölhetnek meg, további három esetén kiegészítő díjat kell fizetni. Az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek a pontszámítás részleteiről, ezért a folyamatos tájékozódás kiemelten fontos - áll a Duol.hu cikkében.  

 

