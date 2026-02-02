Változások a felsőoktatási felvételin - erre kell figyelni

A felsőoktatási felvételivel kapcsolatos új, fontos információkat közölt az Oktatási Hivatal. A felvételi egyik legfontosabb dokumentumát is érinti.

Fontos változások a felsőoktatási felvitelin / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felsőoktatási felvételi - erre kell készülni

Kiegészítés jelent meg a felsőoktatási felvételi jelentkezésekkel kapcsolatosan, amelyben új szakokkal, valamint módosított információkkal frissített a Felvi.hu. A frissítés a felsőoktatási felvételi eljárás egyik legfontosabb dokumentumát érinti, amelyet az Oktatási Hivatal tett közzé.

A szeptemberben induló képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi rendszerben, amelyhez Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság regisztráció szükséges. A felvételizők három szakot díjmentesen jelölhetnek meg, további három esetén kiegészítő díjat kell fizetni. Az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek a pontszámítás részleteiről, ezért a folyamatos tájékozódás kiemelten fontos - áll a Duol.hu cikkében.