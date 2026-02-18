Tűzoltókkal és lelkésszel együtt robbant fel egy templom

Felrobbant egy templom New Yorkban: öt ember, köztük a lelkész és négy tűzoltó is megsérült.
A robbanás helyi idő szerint február 17-én, kedden történt, 10:30 körül. A tűzoltók már a helyszínen voltak, miután a lelkész gázszag miatt hívta ki őket.
Információk szerint a templom alagsorában tartózkodtak négyen, amikor egy kazán aktiválta a robbanást. Eközben az ötödik személy, egy tűzoltó, éppen szellőztetni próbálta az épületet az első emeleten, és a robbanás következtében a falnak csapódott.
A New York Állami Rendőrség (NYSP) jelentése szerint az öt sérültet - a 43 éves templomi lelkészt és négy, 43 és 71 év közötti tűzoltót - két külön kórházba szállították. A kórházi dolgozók szerint a sérültek állapota súlyos, de stabil.
Azt mondták nekünk, hogy képes volt viccelődni a kórházi személyzettel, ami jellemző rá és kiváló hír is
- mondták a lelkészről, aki másodfokú égési sérülésekkel került kórházba.
Oneida megye vezetője, Anthony J. Picente Jr. méltatta az elsősegélynyújtóink bátorságát és professzionalizmusát, akik a "robbanást követően a veszély felé siettek, hogy megvédjenek másokat". A robbanás középpontjában álló templom katasztrofális károkat szenvedett, és megsemmisültnek tekintik - közölte az állami rendőrség. (People)
