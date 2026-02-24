"Felhívtam a férjemet, hogy késésben vagyok egy autóbaleset miatt, aztán rájöttem, hogy az ő holtteste fekszik az úton"

A várandós és kimerült Samantha Morris elment felhívni a férjét, Aaront – a 28. születésnapja volt, a pár izgatottan tervezett egy estét egy wellnessben, de Samantha elkésett.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Hazafelé autózott a kórházból, ahová azért ment be, mert borzalmas rosszullétei miatt kiszáradt, amikor egy baleset történt előtte. De semmi sem tudta felkészíteni arra, ami történni fog.

Miközben tárcsázni akarta férje, Aaron számát, kinézett az ablakon, és rémület fogta el. Az úton, csupán néhány méterre előtte, ott hevert férje jellegzetes piros motorja...

A 2022 júliusi baleset borzalmaira visszaemlékezve Samantha a Sunnak elmondta: „Kiugrottam az autóból. Aztán megláttam őt. Arccal lefelé feküdt a az úton, mozdulni sem tudott. Odaszóltam neki, és amikor meghallotta a hangomat, azt dadogta: »Sam, nem kapok levegőt«.”

A durhami Samantha megdöbbenve értesült róla, hogy nem sokkal korábban elütötték. A furgon sofőrje, aki elütötte Aaront, biztosította a most 30 éves, teljes munkaidőben dolgozó anyát és egykori ápolónőt, Samanthát, hogy úton van a mentőautó. Pillanatokkal később Samantha barátnője rohant oda hozzá. A sürgősségin dolgozott ápolónőként, és ő is dugóban ragadt, amikor meglátta őt.

Miután levágta a 31 éves Aaron ruháit, tüdőösszeomlást diagnosztizált nála. A páros gyengéden a hátára fordította, hogy jobban lélegezhessen.

„A következő 20 percben kétségbeesetten hívogattam újra és újra a 999-et” – emlékszik vissza Samantha. „Aztán két rendőrautó jelent meg, és hallottam, hogy rádión hívják a mentőt is.”

A barátja még egy mentőhelikopter-kezelővel is beszélt, de majdnem egy órába telt, mire a mentőautó megérkezett. A 31 éves, saját céget vezető Aaront hordágyon szállították be a járműbe, míg Samanthának azt mondták, hogy sérülései „életveszélyesek”. Samantha beugrott a mentőbe, és kénytelen volt a sofőrt a baleset helyszínéről a kórházba irányítani, mivel nem ismerte az utat.

Samantha később szívszorítóan tudta meg, hogy ha a mentő hamarabb odaért volna Aaronhoz, sokkal nagyobb esélye lett volna a túlélésre. Az észak-durhami egyetemi kórházban az orvosok küzdöttek érte, miközben a nő kétségbeesetten várta a híreket. De körülbelül hat órával később egy CT-vizsgálat kimutatta, hogy Aaron agyhalott, és nem éli túl.