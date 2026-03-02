Túlélték a gyilkos cunamit, most a közel-keleti háború miatt él félelemben a magyar család

Félelemben élve: egy magyar nő, aki már két álomutazás alkalmával is pórul járt. Olyan tragédiákat kellett megélnie gyermekeivel, mint a 2004-es cunami, most pedig az iráni konfliktus miatt nem tudnak hazajönni.

Félelemben élve: Andi és Martin próbál nem a háborús helyzetre gondolni / Fotó: beküldött

Félelemben élve: „A cunamit a lányommal kellett átélnem, ezt a háborút pedig a fiammal”

- a kint rekedt magyar anya drámai vallomása

Abu Dhabi egét fekete füst borította be, a luxusszállodák ablakai pedig beleremegtek a közeli robbanásokba. Andi és 17 éves fia egy álomnak induló nyaralás közepén csöppentek bele a háborús helyzetbe. Az édesanyának azonban nem ez az első találkozása a halálos veszéllyel: két évtizede a gyilkos cunamit élte túl a lányával, most pedig a fiát próbálja épségben hazahozni a háborús zónából.

Két tragédia árnyékában

Nem sok magyar mondhatja el magáról, hogy az élet két ilyen felfoghatatlan helyzetbe sodorta. Andi számára a háború kitörésekor azonnal feltámadtak a múlt rossz emlékei.

Sajnos első gondolatom a cunami volt, feltörtek az emlékek. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vonok teljes párhuzamot a két katasztrófa közé. Első természetesen a gondterheltség rajtam, hogy mind a két gyerekemmel végig kell élni ilyen pánik- és veszélyhelyzetet. Lelkileg nagyon nehéz. Nem átlagos, hogy az embernek az életében két ilyen nagy tragédiát kell megélnie. Az is lehetséges, hogy a négyezer itt rekedt magyar közül én vagyok egyedül így

- mondja megtörten az édesanya.

Phuketen a kislányával egy szálloda földszintjén laktak, amikor lecsapott a gyilkos víztömeg és mindenüket elvitte. Szerencsére ők életben maradtak, sőt nem esett bajuk. A lelki sebek viszont azóta is megmaradtak.

Ott testközelből láttuk a halottakat, a tragédiákat. Borzasztó volt látni az embereket, ahogy ott fekszenek az utcán. Tudni, hogy elvesztették a családtagjaikat és félelemben keresik őket, hogy vajon élve vagy halva találnak-e rájuk. Évekig a nagylányommal azt álmodtuk, hogy jön a hullám és hogy ott vagyunk ebben a tragédiában.

Ahogy annak a borzalomnak 3 nap alatt lett vége, Andi bízik benne, hogy a háborús helyzet sem fog sokáig tartani.