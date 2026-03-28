„Úgy éreztem magam, mint egy álomban” – Rohamot kapott a volánnál, majd miután karambolozott, még le is lőtték a családapát

Vannak pillanatok, amikor az ember azt hinné, ennél nincs lejjebb: Andre Buchanan számára ez a pillanat március 20-án jött el. A két éve betegséggel küzdő családapa éppen a boltba tartott, amikor a volánnál váratlanul egy súlyos epilepsziás roham tört rá. Az eszméletét vesztő férfi azonnal elvesztette az uralmát az autó felett, és egy parkoló kocsinak csapódott. Bár a becsapódás után még bódult volt, megpróbált továbbmenni, de pár utcával arrébb, az újabb roham miatt bekövetkezett a második, végzetes ütközés is.
A sors fintora, hogy a második autóban nem egy segítőkész járókelő, hanem egy gátlástalan bűnöző ült. Amint a két jármű összekoccant, a másik sofőr kipattant, de nem azt kérdezte, mindenki jól van-e.
Amint eltaláltam a kocsiját, rám fogta a fegyverét
– emlékezett vissza a kórházi ágyán Andre.
Miközben az áldozat még a roham hatása alatt, félig öntudatlanul küzdött a levegőért, a férfi hidegvérrel lábon lőtte, majd elvette a telefonját és a pénztárcáját.
Olyan gyorsan történt minden, valahol úgy éreztem magam, mint egy álomban. Amikor a rendőrök kiértek, azt mondták, hol eszméletnél voltam, hol nem. Én csak arra emlékszem, hogy segítségért kiabálok
–mesélte a férfi a megrázó részleteket.
Felesége, Essence Washington órákig azt sem tudta, mi történt a szerelmével. Egy barátjától hallott a balesetről, de a kórházba érve érte az igazi sokk: a férje nemcsak az ütközés miatt feküdt az intenzíven, hanem egy lőtt sebbel is műteni kellett.
Andre túl van az életveszélyen, kapott vérátömlesztést és az operációkon is átesett, de a kálváriája még csak most kezdődik. A következő két hónapban egyáltalán nem állhat lábra, újra meg kell tanulnia járni.
Látni őt, ahogy újra tanul járni, és tudni, hogy hónapokig nem terhelheti a lábát, borzasztóan megterhelő
– mondta zokogva a feleség, aki az elmúlt napokat végigkönnyezte.
A család most a nyilvánossághoz fordult, nemcsak segítségért, hanem hogy felhívják a figyelmet az epilepsziával élők nehézségeire. A rendőrség nagy erőkkel keresi a fegyveres rablót, aki képes volt egy védekezésre képtelen, beteg emberre tüzet nyitni –írja az ABC7 Eyewitness News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.