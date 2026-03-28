„Úgy éreztem magam, mint egy álomban” – Rohamot kapott a volánnál, majd miután karambolozott, még le is lőtték a családapát

Vannak pillanatok, amikor az ember azt hinné, ennél nincs lejjebb: Andre Buchanan számára ez a pillanat március 20-án jött el. A két éve betegséggel küzdő családapa éppen a boltba tartott, amikor a volánnál váratlanul egy súlyos epilepsziás roham tört rá. Az eszméletét vesztő férfi azonnal elvesztette az uralmát az autó felett, és egy parkoló kocsinak csapódott. Bár a becsapódás után még bódult volt, megpróbált továbbmenni, de pár utcával arrébb, az újabb roham miatt bekövetkezett a második, végzetes ütközés is.

Elvesztette az eszméletét az epilepsziás roham alatt, a kegyetlen támadó mégis könyörtelenül lábon lőtte a tehetetlen sofőrt /Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A sors fintora, hogy a második autóban nem egy segítőkész járókelő, hanem egy gátlástalan bűnöző ült. Amint a két jármű összekoccant, a másik sofőr kipattant, de nem azt kérdezte, mindenki jól van-e.

Amint eltaláltam a kocsiját, rám fogta a fegyverét

– emlékezett vissza a kórházi ágyán Andre.

Lövés és rablás az epilepsziás roham után

Miközben az áldozat még a roham hatása alatt, félig öntudatlanul küzdött a levegőért, a férfi hidegvérrel lábon lőtte, majd elvette a telefonját és a pénztárcáját.

Olyan gyorsan történt minden, valahol úgy éreztem magam, mint egy álomban. Amikor a rendőrök kiértek, azt mondták, hol eszméletnél voltam, hol nem. Én csak arra emlékszem, hogy segítségért kiabálok

–mesélte a férfi a megrázó részleteket.

Felesége, Essence Washington órákig azt sem tudta, mi történt a szerelmével. Egy barátjától hallott a balesetről, de a kórházba érve érte az igazi sokk: a férje nemcsak az ütközés miatt feküdt az intenzíven, hanem egy lőtt sebbel is műteni kellett.

Hosszú út a felépülésig

Andre túl van az életveszélyen, kapott vérátömlesztést és az operációkon is átesett, de a kálváriája még csak most kezdődik. A következő két hónapban egyáltalán nem állhat lábra, újra meg kell tanulnia járni.

Látni őt, ahogy újra tanul járni, és tudni, hogy hónapokig nem terhelheti a lábát, borzasztóan megterhelő

– mondta zokogva a feleség, aki az elmúlt napokat végigkönnyezte.

A család most a nyilvánossághoz fordult, nemcsak segítségért, hanem hogy felhívják a figyelmet az epilepsziával élők nehézségeire. A rendőrség nagy erőkkel keresi a fegyveres rablót, aki képes volt egy védekezésre képtelen, beteg emberre tüzet nyitni –írja az ABC7 Eyewitness News.