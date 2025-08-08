„Egy mosoly, egy mozdulat, ezek nálunk csodával érnek fel” – epilepsziával küzd a hatéves Lilla

Hat éve zajlik az életük egyik legnagyobb harca: Fercsák Mónika a lányával, Lillával együtt küzd az epilepszia ellen, amely napról napra rombolja a kislány fejlődését. Amikor Lilla megszületett, minden a legnagyobb rendben volt. Nyugodt baba volt, szépen fejlődött. Ám nyolc napos korában egy apró, alig észrevehető rángás jelezte az induló betegséget, amely gyökeresen megváltoztatta az életüket. A delfin terápiában látja a reményt Mónika, így küzd a lányáért!

Remény: Így küzd Mónika Lilláért az epilepszia ellen! (Fotó: Olvasói)

Remény Lilláért – egy anya eltökélt harca az epilepszia ellen

Lilla súlyos, terápiarezisztens epilepsziával él, melyet az STXBP1 gén mutációja okoz. Ez a ritka és komoly betegség nemcsak a rohamok miatt súlyos, hanem azért is, mert minden egyes roham visszavesz valamit: egy mozdulatot, egy újonnan megtanult szót, egy fejlődési lépést. A betegség folyamatosan visszaveti a kislány fejlődését, és az addig elért eredmények gyakran tűnnek el egyik napról a másikra.

Egy mosoly, egy mozdulat, egy nyúlás a fény felé, ezek nálunk csodával érnek fel. Lillának nagyon jó a személyisége, nagyon kedves és barátságos kislány

– mondja Fercsák Mónika, aki hat éve küzd kislánya egészségéért, hogy megállítsák az epilepsziás rohamok rombolását.

Mintha minden elvészne, amit elértünk a rohamok után. Rángással kezdődik, szemei egy pontba merevednek és ledermed a teste egy idő után.

– meséli Mónika, aki már sokszor látta és elemezte kislánya rohamait.

Lilla harca a pusztító epilepsziával sajnos régóta tart. Mónika nagyon szeretné, ha ezek elmúlnának, mert akkor tényleg volna remény a stabil fejlődésre. Lilla betegsége nem csupán a rohamokról szól: mozgás- és értelmi sérülésekkel, látásproblémákkal is küzd, és a teste, idegrendszere soha nem pihen igazán. Az édesanyjának még éjszaka is figyelnie kell, hiszen a rohamok bármikor lecsaphatnak.

Mónika szerepe ma már sokkal több, mint egy édesanya: gyógytornász, gyógypedagógus egyszerre. Megtanulta felismerni a legapróbb rejtett roham kezdetét. Nappal és éjjel küzd, Lilla szerencsére nem adja fel.

A delfinterápia: a remény új kapuja, erre gyűjtenek!

Egy különleges lehetőségben bízva ismerkedtek meg a delfinterápiával, ahol a vízi terápiát delfinek segítségével végzik. A delfinek által kibocsátott hanghullámok és kommunikációs képességek olyan idegrendszeri reakciókat váltanak ki, amelyeket más terápiák nem tudnak elérni.