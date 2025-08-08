„Egy mosoly, egy mozdulat, ezek nálunk csodával érnek fel” – epilepsziával küzd a hatéves Lilla

Hat éve zajlik az életük egyik legnagyobb harca: Fercsák Mónika a lányával, Lillával együtt küzd az epilepszia ellen, amely napról napra rombolja a kislány fejlődését. Amikor Lilla megszületett, minden a legnagyobb rendben volt. Nyugodt baba volt, szépen fejlődött. Ám nyolc napos korában egy apró, alig észrevehető rángás jelezte az induló betegséget, amely gyökeresen megváltoztatta az életüket. A delfin terápiában látja a reményt Mónika, így küzd a lányáért!
Lilla súlyos, terápiarezisztens epilepsziával él, melyet az STXBP1 gén mutációja okoz. Ez a ritka és komoly betegség nemcsak a rohamok miatt súlyos, hanem azért is, mert minden egyes roham visszavesz valamit: egy mozdulatot, egy újonnan megtanult szót, egy fejlődési lépést. A betegség folyamatosan visszaveti a kislány fejlődését, és az addig elért eredmények gyakran tűnnek el egyik napról a másikra.
Egy mosoly, egy mozdulat, egy nyúlás a fény felé, ezek nálunk csodával érnek fel. Lillának nagyon jó a személyisége, nagyon kedves és barátságos kislány
– mondja Fercsák Mónika, aki hat éve küzd kislánya egészségéért, hogy megállítsák az epilepsziás rohamok rombolását.
Mintha minden elvészne, amit elértünk a rohamok után. Rángással kezdődik, szemei egy pontba merevednek és ledermed a teste egy idő után.
– meséli Mónika, aki már sokszor látta és elemezte kislánya rohamait.
Lilla harca a pusztító epilepsziával sajnos régóta tart. Mónika nagyon szeretné, ha ezek elmúlnának, mert akkor tényleg volna remény a stabil fejlődésre. Lilla betegsége nem csupán a rohamokról szól: mozgás- és értelmi sérülésekkel, látásproblémákkal is küzd, és a teste, idegrendszere soha nem pihen igazán. Az édesanyjának még éjszaka is figyelnie kell, hiszen a rohamok bármikor lecsaphatnak.
Mónika szerepe ma már sokkal több, mint egy édesanya: gyógytornász, gyógypedagógus egyszerre. Megtanulta felismerni a legapróbb rejtett roham kezdetét. Nappal és éjjel küzd, Lilla szerencsére nem adja fel.
Egy különleges lehetőségben bízva ismerkedtek meg a delfinterápiával, ahol a vízi terápiát delfinek segítségével végzik. A delfinek által kibocsátott hanghullámok és kommunikációs képességek olyan idegrendszeri reakciókat váltanak ki, amelyeket más terápiák nem tudnak elérni.
A kis Lilla részt vett egy ilyen terápián Szlovákiában, és az eredmények szinte azonnal érezhetők voltak: elkezdett jobban figyelni, reagálni a külvilágra, a szemkontaktusa pedig létrejött ott, ahol korábban elképzelhetetlen volt. Az EEG eredményei javultak, és a rohamok száma is csökkent.
Most ismét utazniuk kellene, hogy folytathassák a delfinterápiát, mert ennek a különleges kezelési módnak a hatása nem egyszeri. A fejlődés fenntartásához rendszeres kezelések szükségesek, és erre gyűjtenek most adományokat.
Az epilepszia elvette tőle az önálló fejlődés lehetőségét, a delfinek adtak neki új esélyt. Most újra ott kell lennünk, de a kezelés nagyon drága ezért fordulunk a közösség felé, hogy támogassák az alapítványt és más gyermekek fejlődését is, ha megtehetik.
– mondja Mónika.
Az ukrajnai központ újabb reményt jelentene Lillának. Az adományokat civil segítők, akik már számos esetben bizonyították az összefogás és a szeretet erejét.
Az a kérdés, mi ad erőt? Lilla. Az ő mosolya, a küzdelme, az apró csodák, amelyeket napról napra elér. Ő az én erőm. És hiszem, hogy most is sikerülhet tartósan fejlődnie.
– zárja szavait Mónika.
Ha szeretnél segíteni Lilla újabb delfinterápiájában, kérjük, oszd meg a történetét, vagy vegyél részt az adománygyűjtésben.
