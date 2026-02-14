Epilepszia világnapja: életet menthet ha tudod mi a teendő

Február 14-én a legtöbben virágot vesznek és a szerelmes üzeneteket küldenek. Szent Valentin azonban nemcsak a szerelmesek patrónusa, hanem az epilepsziával élők védőszentje is, ezért van ezen a napon az epilepszia világnapja. Rengeteg embert érint: világszerte mintegy 50 millió ember, Magyarországon közel 150 ezer ember él epilepsziával.
A betegség az egyik leggyakoribb neurológiai kórkép, mégis sok tévhit övezi. Az epilepsziával élő embereket hosszú időn át félelem és bizalmatlanság övezte. Sokan értetlenül álltak a betegség előtt, és a társadalmi előítéletek is megnehezítették az életüket. Pedig a történelemben számos ismert személy élt együtt ezzel az állapottal, köztük Nagy Sándor , Julius Caesar, Nagy Péter cár, Napóleon, IX. Pius pápa, Dosztojevszkij vagy Lord Byron. 1873-ban egy londoni neurológus, Hughlings Jackson hívta a figyelmet arra, hogy a rángógörcsök hátterében az agy meghatározott területein létrejövő elektromos kisülések állhatnak. Ezzel fontos lépést tett az epilepszia idegrendszeri eredetének megértésében.
Az epilepszia olyan betegség, amelynek során az agykéregben található idegsejtek normálistól eltérő elektromos kisülése okoz tüneteket. Ezek változatos formában jelenthetnek meg: ahány agyi működés, annyiféle tünettel járó epilepsziás roham létezik.
A legijesztőbb formája a tónusos-klónusos, korábbi nevén grand mal roham. Ilyenkor a beteg elveszíti az eszméletét, teste megfeszül, majd rángatózni kezd. A roham többnyire néhány perc alatt lezajlik, utána az érintett zavart lehet, gyakran nem emlékszik a történtekre. A jóval gyakoribb, úgynevezett kisrohamok sokszor kevésbé látványosak. Az érintett ilyenkor elréved, nem reagál, vagy szokatlanul viselkedik. Ezek felismerése nehezebb, ezért is fontos a szakorvosi kivizsgálás.
A roham látványa ijesztő, de a legtöbb esetben néhány perc alatt magától lezajlik. A legfontosabb ilyenkor a higgadtság.
Nagyroham esetén:
Amit ne tegyünk:
A gyors, higgadt segítség sokat számít. A legtöbb roham rövid idő alatt lezajlik, de bizonyos helyzetekben az azonnali orvosi ellátás életet menthet.
Az epilepszia vizsgálatát neurológus szakorvos végzi, aki kikérdezi a beteget, fizikális- és neurológiai vizsgálatot végez, laborvizsgálatra küldi, EEG- és MR-vizsgálat alapján állítja fel a diagnózist. Fontos lehet még a szemtanúk beszámolója is. Különbséget kell tenni az epilepszia betegség és az egyszeri epilepsziás roham között, mely leggyakrabban alkoholmegvonás, vagy magas láz következménye.
Az esetek közel kétharmadában a betegek egyetlen gyógyszerrel rohammentessé tehetők. Másoknál több készítmény kombinációjára van szükség, ritkán műtéti megoldás is szóba jöhet. A rendszeres kontroll a legfontosabb.
A gyógyszerek szedésével és a kiváltó okok elkerülésével megelőzhető az újabb epilepsziás roham.
Az erre hajlamos embereknél rohamot válthat ki például:
Az epilepszia az esetek mintegy felében ismeretlen eredetű. Bizonyos típusok öröklődhetnek, és a kutatók már több, úgynevezett epilepsziagént is azonosítottak. A betegség ma még nem gyógyítható véglegesen, de a legtöbb érintett megfelelő kezeléssel teljes életet élhet, tanulhat, dolgozhat, családot alapíthat. Az epilepszia világnapja arról is szól, hogy merjünk és tudjunk segíteni, akkor, ha valaki bajban van.
