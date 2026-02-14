Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Epilepszia világnapja: életet menthet ha tudod mi a teendő

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 07:45
Február 14-e nem csak a szerelmesekről szól. Az epilepszia világnapja is erre a napra esik, és arra emlékeztet, hogy világszerte milliók élnek együtt ezzel a neurológiai betegséggel. Tudod, mit kell tenned, ha valaki rohamot kap melletted?
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Február 14-én a legtöbben virágot vesznek és a szerelmes üzeneteket küldenek. Szent Valentin azonban nemcsak a szerelmesek patrónusa, hanem az epilepsziával élők védőszentje is, ezért van ezen a napon az epilepszia világnapja. Rengeteg embert érint: világszerte mintegy 50 millió ember, Magyarországon közel 150 ezer ember él epilepsziával.

Epilepszia világnapja MR felvételt tart az orvos a kezében.
Epilepszia világnapja: ez a betegség az egyik leggyakoribb neurológiai kórkép, amely MR-vizsgálattal kimutatható
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A betegség az egyik leggyakoribb neurológiai kórkép, mégis sok tévhit övezi. Az epilepsziával élő embereket hosszú időn át félelem és bizalmatlanság övezte. Sokan értetlenül álltak a betegség előtt, és a társadalmi előítéletek is megnehezítették az életüket. Pedig a történelemben számos ismert személy élt együtt ezzel az állapottal, köztük  Nagy Sándor , Julius Caesar, Nagy Péter cár, Napóleon, IX. Pius pápa, Dosztojevszkij vagy Lord Byron. 1873-ban egy londoni neurológus, Hughlings Jackson hívta a figyelmet arra, hogy a rángógörcsök hátterében az agy meghatározott területein létrejövő elektromos kisülések állhatnak. Ezzel fontos lépést tett az epilepszia idegrendszeri eredetének megértésében. 

Epilepszia világnapja: mit kell tudni a rohamról és a segítségnyújtásról?

Az epilepszia olyan betegség, amelynek során az agykéregben található idegsejtek normálistól eltérő elektromos kisülése okoz tüneteket. Ezek változatos formában jelenthetnek meg: ahány agyi működés, annyiféle tünettel járó epilepsziás roham létezik.

A legijesztőbb formája a tónusos-klónusos, korábbi nevén grand mal roham. Ilyenkor a beteg elveszíti az eszméletét, teste megfeszül, majd rángatózni kezd. A roham többnyire néhány perc alatt lezajlik, utána az érintett zavart lehet, gyakran nem emlékszik a történtekre. A jóval gyakoribb, úgynevezett kisrohamok sokszor kevésbé látványosak. Az érintett ilyenkor elréved, nem reagál, vagy szokatlanul viselkedik. Ezek felismerése nehezebb, ezért is fontos a szakorvosi kivizsgálás.

Mit tegyünk, ha valaki epilepsziás rohamot kap?

A roham látványa ijesztő, de a legtöbb esetben néhány perc alatt magától lezajlik. A legfontosabb ilyenkor a higgadtság.

Nagyroham esetén:

  • Távolítsuk el a veszélyes tárgyakat a közeléből
  • Tegyünk valamit a feje alá
  • Fordítsuk stabil oldalfekvésbe
  • Figyeljük, hogy szabadon lélegzik-e
  • Maradjunk mellette, amíg magához tér

Amit ne tegyünk:

  • Ne fogjuk le
  • Ne tegyünk semmit a szájába
  • Ne próbáljuk itatni
  • Ne hagyjuk magára

Mikor kell mentőt hívni?

Azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, ha:

  • ez az első roham
  • a roham öt percnél tovább tart
  • több roham követi egymást
  • az érintett megsérül
  • nem tér magához, vagy nem lélegzik

A gyors, higgadt segítség sokat számít. A legtöbb roham rövid idő alatt lezajlik, de bizonyos helyzetekben az azonnali orvosi ellátás életet menthet.

Mikor mondjuk ki, hogy epilepszia?

Az epilepszia vizsgálatát neurológus szakorvos végzi, aki kikérdezi a beteget, fizikális- és neurológiai vizsgálatot végez, laborvizsgálatra küldi, EEG- és MR-vizsgálat alapján állítja fel a diagnózist. Fontos lehet még a szemtanúk beszámolója is. Különbséget kell tenni az epilepszia betegség és az egyszeri epilepsziás roham között, mely leggyakrabban alkoholmegvonás, vagy magas láz következménye.
Az esetek közel kétharmadában a betegek egyetlen gyógyszerrel rohammentessé tehetők. Másoknál több készítmény kombinációjára van szükség, ritkán műtéti megoldás is szóba jöhet. A rendszeres kontroll a legfontosabb.

Az epilepszia megelőzése

A gyógyszerek szedésével és a kiváltó okok elkerülésével megelőzhető az újabb epilepsziás roham.
Az erre hajlamos embereknél rohamot válthat ki például:

  • kevés alvás;
  • fizikai vagy érzelmi stressz;
  • magas láz;
  • alkohol- vagy drogfogyasztás;
  • villódzó fények;
  • hormonális változások;
  • koffein;
  • étkezések kihagyása;
  • fertőző betegségek;

Amit még mindig kevesen tudnak

Az epilepszia az esetek mintegy felében ismeretlen eredetű. Bizonyos típusok öröklődhetnek, és a kutatók már több, úgynevezett epilepsziagént is azonosítottak. A betegség ma még nem gyógyítható véglegesen, de a legtöbb érintett megfelelő kezeléssel teljes életet élhet, tanulhat, dolgozhat, családot alapíthat. Az epilepszia világnapja arról is szól, hogy merjünk és tudjunk segíteni, akkor, ha valaki bajban van.

