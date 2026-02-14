Epilepszia világnapja: életet menthet ha tudod mi a teendő

Február 14-én a legtöbben virágot vesznek és a szerelmes üzeneteket küldenek. Szent Valentin azonban nemcsak a szerelmesek patrónusa, hanem az epilepsziával élők védőszentje is, ezért van ezen a napon az epilepszia világnapja. Rengeteg embert érint: világszerte mintegy 50 millió ember, Magyarországon közel 150 ezer ember él epilepsziával.

Epilepszia világnapja: ez a betegség az egyik leggyakoribb neurológiai kórkép, amely MR-vizsgálattal kimutatható

Fotó: New Africa / Shutterstock

A betegség az egyik leggyakoribb neurológiai kórkép, mégis sok tévhit övezi. Az epilepsziával élő embereket hosszú időn át félelem és bizalmatlanság övezte. Sokan értetlenül álltak a betegség előtt, és a társadalmi előítéletek is megnehezítették az életüket. Pedig a történelemben számos ismert személy élt együtt ezzel az állapottal, köztük Nagy Sándor , Julius Caesar, Nagy Péter cár, Napóleon, IX. Pius pápa, Dosztojevszkij vagy Lord Byron. 1873-ban egy londoni neurológus, Hughlings Jackson hívta a figyelmet arra, hogy a rángógörcsök hátterében az agy meghatározott területein létrejövő elektromos kisülések állhatnak. Ezzel fontos lépést tett az epilepszia idegrendszeri eredetének megértésében.

Epilepszia világnapja: mit kell tudni a rohamról és a segítségnyújtásról?

Az epilepszia olyan betegség, amelynek során az agykéregben található idegsejtek normálistól eltérő elektromos kisülése okoz tüneteket. Ezek változatos formában jelenthetnek meg: ahány agyi működés, annyiféle tünettel járó epilepsziás roham létezik.

A legijesztőbb formája a tónusos-klónusos, korábbi nevén grand mal roham. Ilyenkor a beteg elveszíti az eszméletét, teste megfeszül, majd rángatózni kezd. A roham többnyire néhány perc alatt lezajlik, utána az érintett zavart lehet, gyakran nem emlékszik a történtekre. A jóval gyakoribb, úgynevezett kisrohamok sokszor kevésbé látványosak. Az érintett ilyenkor elréved, nem reagál, vagy szokatlanul viselkedik. Ezek felismerése nehezebb, ezért is fontos a szakorvosi kivizsgálás.

Mit tegyünk, ha valaki epilepsziás rohamot kap?

A roham látványa ijesztő, de a legtöbb esetben néhány perc alatt magától lezajlik. A legfontosabb ilyenkor a higgadtság.