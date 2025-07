A császármetszés is szülés - tapasztalataim a műtőből

Illetve igazából a császármetszés döntött mellettünk. Gondoltam, megosztom veletek a tapasztalataimat, hátha segítek azoknak, akik tervezetten vagy váratlanul szembesülnek a császármetszés lehetőségével. Mert bár nem ez az, amit a legtöbben elképzelünk, mégis felemelő és különleges út ez is az anyasághoz.

Amikor megváltozott a terv

Az utolsó ultrahangon a doktornő aggódó arccal nézett rám: „Eszter, a baba keresztben fekszik, és ebben a pozícióban nem tud természetes úton megszületni.” Egy pillanatra megfagyott bennem a vér. Császár? Nekem? De hiszen én mindent előkészítettem a természetes szüléshez!

Aznap este sokat sírtam. Tele voltam félelemmel és kérdésekkel. „Vajon milyen anya vagyok, ha még megszülni sem tudom rendesen a gyerekem?” – kérdeztem magamtól. Ma már mosolygok ezen a – részben hormonbombáknak köszönhető – gondolaton, de akkor nagyon valóságos volt ez az érzés. A férjem ült mellettem, csak fogta a kezem és azt mondta: "A lényeg, hogy ti mindketten jól legyetek. Csak ez számít.” Igaza volt, de időbe telt, míg ezt én is el tudtam fogadni.

Felkészülés a császármetszésre

Mivel nálunk nem volt sürgősségi helyzet, az orvosom elmagyarázta, hogy programozott császármetszésre kerül sor. Előre egyeztettünk egy időpontot, ami nekem valamiért megnyugtatóbb volt, mint a bizonytalanság. Legalább tudtam, pontosan melyik nap ismerhetem meg a kisfiam.

A programozott császár előtt már kifejezetten a császáros témákat bújtam a neten, próbáltam felvértezni magam, megismerni a menetét, hogy ne érjen meglepetés. Ez sokat segített a félelmeim eloszlatásában. A doktornő pedig részletesen elmagyarázta, hogy gerincközeli érzéstelenítést kapok, ébren leszek a műtét alatt, és a párom is ott lehet velem a műtőben. Azt is elmondta, hogy a beavatkozás körülbelül 45-60 percig tart, de maga a baba születése csak néhány perc a kezdés után. Persze mindezeket csak szigorúan praktikus szempontok mentén fogta fel az agyam, az érzelmi része ennek is elég megterhelő volt, de úgy voltam vele, hogy erősnek kell lennem, és nem is én vagyok a főszereplő, hanem a kisfiam – ez az ő nagy útja.