Háromszor is elvetélt, minden terhesség megváltoztatta: "még most is gyászolom az első babámat"

India Batson Martinez tartalomgyártóként gyakran beszél a mindennapjairól, most azonban egy rendkívül személyes történetet osztott meg. Az édesanya jelenleg kisfia első születésnapjára készül, de odáig rendkívül fájdalmas út vezetett: háromszor is elvetélt rövid időn belül.

Még most is elvetélt gyermekeit gyászolja

Fotó: Matej / Pexels

Az Instagramon arról írt, hogy a tragédiák nemcsak lelkileg viselték meg, hanem elképesztő anyagi terhet is jelentettek számára. A három terhesség elvesztése összesen 101 560,98 dollárjába (kb. 34 millió forint) került. Az első terhessége méhen kívüli volt, így sürgős orvosi beavatkozásra volt szükség. Ez bizonyult a legdrágábbnak: 59 409,98 dollárba került a kezelése.

Az influenszer megrázó őszinteséggel beszélt arról, hogy a fájdalom még mindig nem múlt el.

Még most is gyászolom az első babámat, de közben még mindig próbálom rendezni a kórházi számlát, mert a biztosítóm azzal vitatkozik velem, hogy mehettem volna egy másik kórházba is, ahol olcsóbb lett volna az ellátás

– írta.

Néhány hónappal később ismét teherbe esett, ám ez a terhesség is tragédiával végződött: úgynevezett „missed miscarriage”, vagyis észrevétlen vetélés történt, amely után műtétre volt szükség. Mondani se kell, ezt követően is egy kisebb vagyont kellett kifizetnie az orvosoknak.

Háromszor is elvetélt

A harmadik vetélés kapcsán már keserű humorral próbálta oldani a helyzetet.

A harmadiknál már sikerült kedvezményt kapnom, így „csak” 18 241 dollárt kellett fizetnem

– jegyezte meg ironikusan.

A posztja alatt azt is hangsúlyozta, mennyire megterhelő egy ilyen helyzet.

Kórházba menni és baba nélkül hazajönni elképesztően drága – és érzelmileg még ennél is megterhelőbb

– fogalmazott.

A történet hatalmas visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Sokan döbbenten reagáltak az amerikai egészségügyi költségekre, és saját tapasztalataikat is megosztották.

Egy ausztrál nő például azt írta, hogy 39 hetes terhesen halva szült, de egyetlen centet sem kellett fizetnie a kórházi ellátásért. Egy Németországban élő kommentelő arról számolt be, hogy vetélése után mindössze 1750 dollárt fizetett, ami az éjszakai kórházi tartózkodást és az étkezést fedezte.