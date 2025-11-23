Megrázó részletek: Vasvári Vivien összetörve vallott vetéléséről

Vasvári Vivien Instagram-oldalán rengetegszer válaszol a rajongói kérdésekre, hiszen négygyermekes édesanyaként számos tapasztalata van a terhességgel és a gyerekekkel kapcsolatban és szívesen meg is osztja a tapasztalatait. A minap 24 óráig elérhető történetében egy követője afelől érdeklődött, hogy a luxusfeleség hogyan dolgozta fel, amikor elveszítette a babáját.

Vasvári Vivien gyerekei minden szeretetet megkapnak a családban, Vivi nemrég elvesztett babájáról vallott őszintén (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien elvetélt: „Olyan fájdalom volt...”

A Feleségek luxuskivitelben egykori sztárja nem jött zavarba a kérdéstől, sőt, részletesen kifejtette, hogyan élte meg akkor a történteket. Vivit saját bevallása szerint az segítette, hogy már gyerekként küzdésre nevelték és mindig a pozitív oldalát próbálta meglátni a dolgoknak. „Sosem létezett számomra az a szó, hogy lehetetlen. És most sincs ilyen – kezdi bejegyzésében, majd hozzátette, hogy kizárólag kitartás és újrakezdés létezik számára.

Nagyon fájt, amikor először elvetéltem. Olyan fájdalom volt, amit nem tudtam hova tenni… de tudtam azt is, hogy nem sikerülhet minden elsőre. Annyi mindentől függ, nem csak tőlünk.

Vasvári Vivien szerint, ha egy lélek magától megy el, annak oka van, mert valami nem volt rendben és vélhetően nem tudott volna egészségesen megmaradni, amit el kellett fogadnia.

Gyászoltam három napig. Három nagyon nehéz, sötét napig. De a negyedik napon… feltámadtam. Új erőt kaptam, mintha megfogtak volna láthatatlan kezek és azt mondták volna: menj tovább, mert vár még rád valami szép. És én mentem. Újra és újra.

Az édesanya gondolataival ösztönözni szeretne másokat is arra, hogy aki küzd, ne érezze magát egyedül, mert rengetegen járnak hasonló cipőben. Úgy véli, néha a legnagyobb fájdalomból születik meg a legnagyobb erő, és a remény akkor is ott marad, amikor a szívük tele van fájdalommal.

Egyszer, amikor eljön az idő, amikor egy lélek tényleg készen áll ránk, akkor megérkezik. Pont akkor, amikor jönnie kell!

Vasvári Vivien férjével mindent megad a gyerekeknek

Mint ismeretes, a házaspár összesen hat gyermeket nevel közösen, Bodnár Zsigmondnak is volt már két gyereke, amikor megismerkedtek egymással. A jól működő mozaikcsaládban minden apró részletre figyelnek, ami a gyerekek testi-lelki fejlődését szolgálja, Vivi rengeteg időt tölt a gyerekekkel, ugyanakkor nem rejtik véka alá azt sem, hogy nagyon jó anyagi körülmények között élnek, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének meg ugyanazok a hétköznapi nehézségeik, mint bárki másnak.