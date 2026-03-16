BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A gyermekem mentálisan zavart, ami miatt rendszeresen gyógyszert kell szednie” – eltűnt egy hajdú-bihari anya és 4 éves kisfia

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 12:25
Komádiból indult el péntek reggel egy 31 éves édesanya a négyéves kisfiával, majd több átszállás után egészen Budapestig jutottak. Megérkezésük óta azonban nyomuk veszett, rejtélyesen eltűntek. Mint megtudtuk, a nő mentális betegséggel küzd. Sajnos sem a család, sem a rendőrség nem tudja, merre lehetnek.

Kétségbeesetten keresi lányát és kisunokáját egy nagymama, miután a 31 éves édesanya pénteken eltűnt a Hajdú-Bihar vármegyei Komádiból. A nő a négyéves kisfiával együtt indult el otthonról, azóta azonban semmilyen életjelet nem adtak magukról. Információk szerint utoljára Budapesten, a Kőbánya–Kispest vasútállomáson látták őket. 

eltűnt Kitti és Zalán
Édesanya és 4 éves fia tűnt el Komádiból, Budapesten látták őket utoljára. Aggódva keresi őket a család

Kalandos úton jutott el Budapestre az eltűnt nő és fia

A család információi szerint az anya és kisfia március 13-án, pénteken indult el Komádiból. Először egy, Berettyóújfaluba tartó buszra szálltak fel reggel 8:50-kor, majd onnan Debrecenbe utaztak tovább. A debreceni vasútállomáson vonatra ültek, amely Budapestre, a Kőbánya–Kispest vasútállomásra vitte őket. A szerelvény 14:04-kor indult meg a fővárosba, – ahova biztonságosan megérkeztek – azonban azóta senki sem tud róluk semmit. A nagymama, Éva elmondása szerint egy utas jelezte nekik, hogy a vonaton látták őket. 

 Az utolsó információnk az volt, hogy Kőbánya-Kispestre tartó vonatra szálltak fel pénteken 14:04-kor. Egy hölgy adott arról információt, hogy a vonaton együtt utaztak, sőt egy kis szóváltás is volt köztük, mert a lányom a kisfiúval az ő helyére ült

 – mesélte lapunknak az aggódó nagymama

Abban bíznak, hogy anyaotthonba ment 

A család jelenleg abban reménykedik, hogy az édesanya legalább egy anyaotthonba ment a kisfiával. – Reméljük, hogy egy anyaotthonba ment. Most ezt gondoljuk – mondta Éva, akinek egy szomszéd nemrég arról számolt be, hogy a lánya korábban említette: ilyen intézménybe készülhet. 

Most egy újabb információt kaptam egy szomszéd asszonytól, aki hasonló korú, mint a lányom. Neki említette korábban, hogy anyaotthonba készül 

– tette hozzá. 

A nő mentális betegséggel küzd! A nagymama szerint lánya évek óta mentális betegséggel küzd, ezért rendszeresen gyógyszeres kezelés alatt áll. 

– A gyermekem mentálisan zavart, ami miatt rendszeresen gyógyszert kell szednie – írta a közösségi oldalán. Elmondása szerint a problémák már fiatal korában jelentkeztek. 

Körülbelül 14 éve beteg. Érettségi előtt jelentkeztek először a tünetei: furcsán viselkedett, félrebeszélt, különös dolgokat csinált. Azóta gyógyszeres kezelést kap

 – mondta. Mint megtudtuk, Kitti az évek során több alkalommal is kórházba került, azonban a kezeléseket gyakran nehezen viselte. – Az elmúlt időszakban sokat volt kórházban, és ezt mindig támadásnak élte meg. Azt gondolta, hogy mi, a családja be akarjuk záratni, pedig erről szó sem volt – magyarázta a nagymama. A családja szerint az édesanya betegsége gyakran hangulatingadozással járhat. 

Ez egy olyan betegség, amelyben a depressziós időszakok váltakoznak. A gyógyszereket időnként váltani kell, mert nem mindig ugyanaz a készítmény hat

 – mondta Éva, aki elárulta azt is, hogy a lánya nemrég új gyógyszert kapott, és szerinte ez is közrejátszhatott abban, hogy hirtelen elindult otthonról. – Most volt neki gyógyszerváltása. Szerintem ez hozhatta ki belőle ezt a helyzetet – tette hozzá. 

A rendőrség is nagy erőkkel keresi az eltűnteket Fotó: Bors

A rendőrség tájékoztatása szerint a 31 éves Szalai Kitti aranybarna, rövid hajú nő. Eltűnésekor világos színű blúzt és sportcipőt viselt. Négyéves kisfia, Zalán barna hajú.  

A rendőrség hivatalos körözést adott ki az eltűnésük miatt. Az ügyben a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. 

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri az édesanyát vagy kisfiát, illetve információval rendelkezik tartózkodási helyükről, jelentkezzen személyesen a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 17–19.), vagy hívja a +36-54/402-024-es telefonszámot. Bejelentés tehető a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), illetve a 112-es segélyhívón is. 

  • A kétségbeesett nagymama abban bízik, hogy lánya és kisunokája nemsokára épségben előkerülnek, és hamarosan jelentkeznek a családnál. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
