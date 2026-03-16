„A gyermekem mentálisan zavart, ami miatt rendszeresen gyógyszert kell szednie” – eltűnt egy hajdú-bihari anya és 4 éves kisfia

Kétségbeesetten keresi lányát és kisunokáját egy nagymama, miután a 31 éves édesanya pénteken eltűnt a Hajdú-Bihar vármegyei Komádiból. A nő a négyéves kisfiával együtt indult el otthonról, azóta azonban semmilyen életjelet nem adtak magukról. Információk szerint utoljára Budapesten, a Kőbánya–Kispest vasútállomáson látták őket.

Édesanya és 4 éves fia tűnt el Komádiból, Budapesten látták őket utoljára. Aggódva keresi őket a család

Kalandos úton jutott el Budapestre az eltűnt nő és fia

A család információi szerint az anya és kisfia március 13-án, pénteken indult el Komádiból. Először egy, Berettyóújfaluba tartó buszra szálltak fel reggel 8:50-kor, majd onnan Debrecenbe utaztak tovább. A debreceni vasútállomáson vonatra ültek, amely Budapestre, a Kőbánya–Kispest vasútállomásra vitte őket. A szerelvény 14:04-kor indult meg a fővárosba, – ahova biztonságosan megérkeztek – azonban azóta senki sem tud róluk semmit. A nagymama, Éva elmondása szerint egy utas jelezte nekik, hogy a vonaton látták őket.

Az utolsó információnk az volt, hogy Kőbánya-Kispestre tartó vonatra szálltak fel pénteken 14:04-kor. Egy hölgy adott arról információt, hogy a vonaton együtt utaztak, sőt egy kis szóváltás is volt köztük, mert a lányom a kisfiúval az ő helyére ült

– mesélte lapunknak az aggódó nagymama.

Abban bíznak, hogy anyaotthonba ment

A család jelenleg abban reménykedik, hogy az édesanya legalább egy anyaotthonba ment a kisfiával. – Reméljük, hogy egy anyaotthonba ment. Most ezt gondoljuk – mondta Éva, akinek egy szomszéd nemrég arról számolt be, hogy a lánya korábban említette: ilyen intézménybe készülhet.

Most egy újabb információt kaptam egy szomszéd asszonytól, aki hasonló korú, mint a lányom. Neki említette korábban, hogy anyaotthonba készül

– tette hozzá.

A nő mentális betegséggel küzd! A nagymama szerint lánya évek óta mentális betegséggel küzd, ezért rendszeresen gyógyszeres kezelés alatt áll.

– A gyermekem mentálisan zavart, ami miatt rendszeresen gyógyszert kell szednie – írta a közösségi oldalán. Elmondása szerint a problémák már fiatal korában jelentkeztek.

Körülbelül 14 éve beteg. Érettségi előtt jelentkeztek először a tünetei: furcsán viselkedett, félrebeszélt, különös dolgokat csinált. Azóta gyógyszeres kezelést kap

– mondta. Mint megtudtuk, Kitti az évek során több alkalommal is kórházba került, azonban a kezeléseket gyakran nehezen viselte. – Az elmúlt időszakban sokat volt kórházban, és ezt mindig támadásnak élte meg. Azt gondolta, hogy mi, a családja be akarjuk záratni, pedig erről szó sem volt – magyarázta a nagymama. A családja szerint az édesanya betegsége gyakran hangulatingadozással járhat.

Ez egy olyan betegség, amelyben a depressziós időszakok váltakoznak. A gyógyszereket időnként váltani kell, mert nem mindig ugyanaz a készítmény hat

– mondta Éva, aki elárulta azt is, hogy a lánya nemrég új gyógyszert kapott, és szerinte ez is közrejátszhatott abban, hogy hirtelen elindult otthonról. – Most volt neki gyógyszerváltása. Szerintem ez hozhatta ki belőle ezt a helyzetet – tette hozzá.