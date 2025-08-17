Rémálommá vált a születésnapi ünneplés - egy anyuka karját amputálni kellett

Egy kaliforniai nő karját amputálni kellett egy szokatlan balesetet követően, amely egy vidám családi program során történt.

A balesetet és az amputációt követően még hosszú út áll az anyuka előtt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A 53 éves Adela Magaña a fia 13. születésnapját ünnepelte a Golf N’ Stuff minigolf pályán, Ventura városában, Kaliforniában, augusztus 6-án, amikor helyi idő szerint nem sokkal 17:30 után egy pálmafa rádőlt. A négygyermekes édesanya éppen egy padon ült, és nézte, ahogy mások játszanak, amikor bekövetkezett a baleset.

Éppen el akartam menni megkeresni a labdát, és hallottam egy nyikorgó hangot, mintha egy ág törne.

- mesélte Magaña fia, a 22 éves Junior.

Nem gondoltam semmire, de aztán hallottam egy hatalmas puffanást, és láttam, hogy az emberek anyám felé futnak.

- tette hozzá.

Junior, az apja, Amando, és két másik ember odarohantak, hogy felemeljék a fát, amely körülbelül 12 méter hosszú volt.

Ezután azonnal elkezdtük elállítani a vérzést. Fogtunk egy övet, nyomókötést csináltunk belőle, tartottuk, és mások hívták a mentőket.

Junior azt is elmondta, hogy eredetileg nem is tervezték, hogy aznap a pályára mennek, ez egy utolsó pillanatos döntés volt.

Szerettük volna egy kicsit különlegesebbé tenni az öcsém születésnapját, mert hét közepére esett, és nem tudtuk, mit csináljunk. Kitaláltunk valami gyorsat: minigolfozunk, majd vacsorázunk, de végül sosem jutottunk el a vacsorára.

Adelát a Ventura Városi Tűzoltóság emberei látták el a helyszínen, majd a kórházba szállították, ahol az orvosok végül úgy döntöttek, hogy a jobb karját a válltól lefelé amputálni kell. A műtétet augusztus 7-én végezték el.

Adela lánya, Nancy elmondta, hogy édesanyja előtt még hosszú út áll a felépülésig.

Ő egy nagyon erős nő, még most is. Nem tud beszélni, de bólintani tud. Hosszú út áll előtte.

Nancy hozzátette, hogy a 13 éves öccsének, Damiennek szintén időre lesz szüksége, hogy feldolgozza a születésnapján átélt traumát.

Ez túl sok egy 13 évesnek, hogy ilyet kelljen látnia. Ez örökre vele fog maradni.

A Golf N’ Stuff venturai telephelyének ügyvezető igazgatója, Kevin Martin e-mailben közölte a People-al, hogy az eset után elővigyázatossági okokból lezárták a pályát.

Ez az eset emlékeztetett minket arra, milyen kiszámíthatatlan és könyörtelen tud lenni néha a természet. Ahelyett, hogy csak meghajolnánk e kiszámíthatatlanság előtt, proaktívak akarunk lenni a jövőben, hogy mindenki biztonságát garantáljuk.

- tették hozzá.

Végül a közleményükben őszinte sajnálatukat fejezték ki a család felé.