Rémálommá vált a születésnapi ünneplés - egy anyuka karját amputálni kellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 11:47
Egy születésnapi ünneplés tragédiába torkollt, amikor egy család minigolfozását váratlan baleset árnyékolta be. Végül az ünneplés helyett az édesanya életéért és karjáért kellett küzdeni.

Egy kaliforniai nő karját amputálni kellett egy szokatlan balesetet követően, amely egy vidám családi program során történt.

A balesetet és az amputációt követően még hosszú út áll az anyuka előtt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A 53 éves Adela Magaña a fia 13. születésnapját ünnepelte a Golf N’ Stuff minigolf pályán, Ventura városában, Kaliforniában, augusztus 6-án, amikor helyi idő szerint nem sokkal 17:30 után egy pálmafa rádőlt. A négygyermekes édesanya éppen egy padon ült, és nézte, ahogy mások játszanak, amikor bekövetkezett a baleset.

Éppen el akartam menni megkeresni a labdát, és hallottam egy nyikorgó hangot, mintha egy ág törne.

- mesélte Magaña fia, a 22 éves Junior.

Nem gondoltam semmire, de aztán hallottam egy hatalmas puffanást, és láttam, hogy az emberek anyám felé futnak.

- tette hozzá.

Junior, az apja, Amando, és két másik ember odarohantak, hogy felemeljék a fát, amely körülbelül 12 méter hosszú volt.

Ezután azonnal elkezdtük elállítani a vérzést. Fogtunk egy övet, nyomókötést csináltunk belőle, tartottuk, és mások hívták a mentőket.

Junior azt is elmondta, hogy eredetileg nem is tervezték, hogy aznap a pályára mennek, ez egy utolsó pillanatos döntés volt.

Szerettük volna egy kicsit különlegesebbé tenni az öcsém születésnapját, mert hét közepére esett, és nem tudtuk, mit csináljunk. Kitaláltunk valami gyorsat: minigolfozunk, majd vacsorázunk, de végül sosem jutottunk el a vacsorára.

Adelát a Ventura Városi Tűzoltóság emberei látták el a helyszínen, majd a kórházba szállították, ahol az orvosok végül úgy döntöttek, hogy a jobb karját a válltól lefelé amputálni kell. A műtétet augusztus 7-én végezték el.

Adela lánya, Nancy elmondta, hogy édesanyja előtt még hosszú út áll a felépülésig.

Ő egy nagyon erős nő, még most is. Nem tud beszélni, de bólintani tud. Hosszú út áll előtte.

Nancy hozzátette, hogy a 13 éves öccsének, Damiennek szintén időre lesz szüksége, hogy feldolgozza a születésnapján átélt traumát.

Ez túl sok egy 13 évesnek, hogy ilyet kelljen látnia. Ez örökre vele fog maradni.

A Golf N’ Stuff venturai telephelyének ügyvezető igazgatója, Kevin Martin e-mailben közölte a People-al, hogy az eset után elővigyázatossági okokból lezárták a pályát.

Ez az eset emlékeztetett minket arra, milyen kiszámíthatatlan és könyörtelen tud lenni néha a természet. Ahelyett, hogy csak meghajolnánk e kiszámíthatatlanság előtt, proaktívak akarunk lenni a jövőben, hogy mindenki biztonságát garantáljuk.

- tették hozzá.

Végül a közleményükben őszinte sajnálatukat fejezték ki a család felé.

 

