Titokban férjhez ment Horváth Csenge? Menyasszonyi ruhában pózol a gyönyörű kismama

Horváth Csenge már férjhez is ment? A modell hetekkel ezelőtt árulta el, hogy már nem kell sokat aludnia, amíg hivatalosan is összeköti életét gyermeke édesapjával, Barabás Ottóval. Nemrég pedig hófehér ruhában pózolt Instagram-oldalán.

Hamarosan megszületik Horváth Csenge gyermeke (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge hamarosan életet ad gyermekének

Fésűs Nelly lányáról tavaly szeptemberben indultak el a találgatások, vajon babát vár-e. A bejelentésre azonban nem kellett sokat várni, Csenge egy megható Instagram-bejegyzésen tudatta követőivel az örömhírt, miszerint hamarosan édesanya lesz. Az internet természetesen azonnal felrobbant, sorra érkeztek a gratulációk a modellnek és párjának.

A 23 éves kismama korábban egy TikTok videóban vallotta be, hogy mikor meglátta az eredményt sokkot kapott, ám a kezdeti riadtságot hamar felváltotta a felhőtlen öröm, ugyanis tudta, hogy senki mással nem vágna bele a családalapításba, de azt azért végig kellett gondolni, hogy készen állnak-e a gyermekvállalásra.

Horváth Csenge házasságkötése tartja lázban az internetezőket (Fotó: MW)

Horváth Csenge esküvőjét nagy titkok övezik

A gyönyörű kismama egyre közelebb van a nagy pillanathoz, hogy életet adjon első gyermekének. Nemrég pedig azt is elárulta, hogy még a baba születése előtt szeretne hozzámenni szerelméhez.

A modell és párja szűk körű szertartásra vágyik, csak a családdal és a barátokkal szeretnék megosztani az örömüket. Csenge mindezt gyermeke érkezése után szeretné átélni, de mint elárulta, a polgári esküvőt már el is kezdték megszervezni.

Hamarosan lesz egy szűk családi szertartás, így néhány hét múlva férjhez megyek.

Noha az esküvőről eddig nem adtak hírt, Csenge nemrég egy gyönyörű fehér ruhás képet posztolt Instagram-oldalán, amely azonnal beindította a követők fantáziáját. Egyesek szerint Horváth Csenge és párja már ki is mondták a boldogító igent.

A fiatal sztár korábban eljegyzését sem osztotta meg a nyilvánossággal, csupán egy hokimeccsen rögzített TikTok videó alá írt kommentben tudatta, hogy párja feltette számára a nagy kérdést.

„Nem véletlen, hogy egy egykori hokishoz megyek hozzá” – jegyezte meg büszkén. Sokan a sokasodó jelekből arra következtetnek, hogy talán már meg is történt az esküvő, csak a pár nem szeretné ezt nagy nyilvánosság elé tárni.