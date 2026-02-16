Leállt a légzése, heten küzdöttek egy csecsemő életéért

Egy csecsemő életéért kellett küzdeni szerdán, miután szülei orvoshoz vitték a kicsit. A mindössze hét hónapos kisbabának leállt a légzése, azonnal cselekedni kellett.

A csecsemő életéért heten küzdöttek egy gyermekorvosi rendelőben

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Csecsemő életmentés - időben érkezett a segítség

Tiszalúcon egy háziorvos, gyerekorvosok és több önkéntes mentőszervezet küzdött a hét hónapos kisbaba életéért egyszerre szerdán. A kicsi többféle betegséggel küzdött, szülei akkor vitték orvoshoz, amikor a kis Ábel kapott levegőt.

Eléggé megrendítő volt az egész, főleg anyaként kívülről látni. Láttam azt, hogy jó kezekben van a kisbaba, segítő kezekben, mindent megtettek érte. Kintről a várakozóból hallottuk, nagy erőfeszítés árán segítettek a kisbabán

- mondta a Tényeknek egy a helyszínen lévő szemtanú. A küzdelemben a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, valamint a Tegyünk a Mentőkért Egyesület is részt vett-

Speciális gyermekmentők is érkeztek, életmentő beavatkozásokkal sikerült a csecsemő állapotát stabilizálni, majd azonnal intenzív osztályra szállították

- tájékoztatott Győrfi Pál.

A koraszülött kisfiú légzési zavara egy veleszületett betegség miatt alakult ki. Egy csecsemőgyógyász szerint egy pár hónapos kisbaba újraélesztése rendkívül nehéz, amely speciális eszközöket igényel.

Dicséretes, hogy már abban a pillanatban, amikor észleleték a légzészavart, rögtön elkezdték az újraélesztés mechanizmusát. Különböző kémiai folyamatok ilyenkor felborulnak és azokat rendbe kell rakni. Tehát egy ilyen újraélesztés után bizony hetekbe kerülhet, hogy egyensúlyba kerüljön újra az anyagcseréje egy ilyen pici gyereknek.

- mondta Dr. Nika Erzsébet csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos a TV2 Tények című műsorának - áll a Tények videójában.