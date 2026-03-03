Tragédia: halálra taposta a 17 éves lányt egy megvadult elefánt

Az eset, ami február 28-án a délutáni órákban történt, sokkolta az indiai Karnataka állam lakosait. Helyi médiaértesülések szerint egy tizenhét éves lány halt meg, miután egy vad elefánt halálra taposta őt, miközben hazafele tartott a Madikeri városában található St Michael’s College-ból.

Egy elefánt halálra taposta a 17 éves lányt, aki éppen haza fele tartott (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Fotó: Pexels.com

Az elefánt támadása egy ártatlan lány életébe került

A 17 éves Pooja nevű lány éppen leszállt a buszról a faluja közelében, amikor váratlanul elefánttámadás közepén találta magát. A lányt hátulról támadták meg az állatok. Ő a földre esve küzdött az életéért, végül egy vad elefánt agyontaposta. Az Indian Express beszámolója szerint Pooja édesanyja, Devaki meghallotta lánya sikolyait és segítségért kiáltott, de a támadás túl gyorsan történt ahhoz, hogy megakadályozza a tragikus halált.

A tragédia után a falubeliek követelik, hogy a kormány tegyen lépéseket az elefántokkal kapcsolatos incidensek ellen a térségben. A közvélemény felháborodását követően Pooja családja körülbelül 22 000 dollár kártérítést kapott a karnátakai kormánytól - írja a People.