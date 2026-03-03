Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Tragédia: halálra taposta a 17 éves lányt egy megvadult elefánt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 20:15
Helyi értesülések szerint a fiatal lány éppen hazafele tartott az egyetemről, amikor megtámadták az elefántok a falujában.
Az eset, ami február 28-án a délutáni órákban történt, sokkolta az indiai Karnataka állam lakosait. Helyi médiaértesülések szerint egy tizenhét éves lány halt meg, miután egy vad elefánt halálra taposta őt, miközben hazafele tartott a Madikeri városában található St Michael’s College-ból.

alt=Egy elefánt halálra taposta a 17 éves lányt
Egy elefánt halálra taposta a 17 éves lányt, aki éppen haza fele tartott  (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com
Fotó:  Pexels.com

Az elefánt támadása egy ártatlan lány életébe került

A 17 éves Pooja nevű lány éppen leszállt a buszról a faluja közelében, amikor váratlanul elefánttámadás közepén találta magát. A lányt hátulról támadták meg az állatok. Ő a földre esve küzdött az életéért, végül egy vad elefánt agyontaposta. Az Indian Express beszámolója szerint Pooja édesanyja, Devaki meghallotta lánya sikolyait és segítségért kiáltott, de a támadás túl gyorsan történt ahhoz, hogy megakadályozza a tragikus halált. 

A tragédia után a falubeliek követelik, hogy a kormány tegyen lépéseket az elefántokkal kapcsolatos incidensek ellen a térségben. A közvélemény felháborodását követően Pooja családja körülbelül 22 000 dollár kártérítést kapott a karnátakai kormánytól - írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
