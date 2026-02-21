50 kilót fogyott a fiatal nő: "Nagyobb lábaim voltak, mint egy elefántnak"

Míg a család többi tagja a fotók láttán ujjongott, Kristy sírva fakadt. A brit nő megalázónak érezte, amiért hagyta, hogy „ennyire túlsúlyos ” legyen. Mióta 2018-ban megismerkedett partnerével, Charlie-val, Kirsty több mint a másfélszeresére hízott.
Miután beütött a világjárvány, mint mindenki más, Kirsty és Charlie is otthon ragadtak, ám a nő az ételben talált vigaszt és egyre csak hízott. A valóságra először az esküvői ruhapróba során döbbent rá. Kristy elképzelte, hogyan fog kinézni, mikor csillogó szoknyában sétál az oltárig élete szerelméhez. A végső próba során azonban a varrónő kénytelen volt kiengedni álmai ruhájának oldalát, és egy csipkedarabot beilleszteni, hogy a menyasszony viselni tudja azt.
Nem tudtam leülni a saját menyasszonyi ruhámban: féltem, hogy elszakad. Az igazat megvallva, majdnem 30 kilót híztam mindössze öt hónap alatt, mióta kiválasztottam a ruhát
– mondta.
Annak ellenére, hogy ragyogó esküvőjük volt, Kirstynek csak egy dolog járt a fejében: hogy néz ki a képeken. Ezután egymást követték a pofonok. Mire elérkeztek a nászútjukig, a térde és a háta is elkezdett fájni. Kristy rájött, változtatnia kell. Szerencsére a döntésben és a célig vezető úton párja végig támogatta. Korábban egyszer már kipróbálta a Slimming World diétát, most sem habozott hozzá visszatérni. Eltökélt volt, hogy egyszer és mindenkorra ledobja magáról a pluszkilókat.
Nem sokkal később már el is érte az első nagyobb eredményeket. Rögös útja során végül sikerült 50 kilótól megszabadulnia. Most mindenki mást is arra biztat, merjen lépni:
Annyi jó évet pazaroltam el azzal, hogy nyomorultul éreztem magam. Ha fogyni szeretnél, akkor kezdj hozzá még ma! Megérdemled, hogy jól érezd magad a bőrödben
– mondta a The Sun-nak, ahol fotókat is megtekinthetsz az elképesztő átalakulásról.
