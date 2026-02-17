Tragédiába torkollott a nyaralás: magyar turistával végzett egy elefánt

Sri Lanka népszerű utazási célpont a magyar körében, így nem véletlen, hogy nemrégiben egy magyar házaspár is odautazott. Azonban a nyaralásuk tragédiába torkollott.

Elefánt végzett egy magyar turistával Fotó: Pexels.com

Ugyanis egy 64 éves férfi és felesége az ország egyik turisztikailag legfelkapottabb térségében kirándult, sétáltak a környéken, amikor a dzsungelből rájuk rontott egy elefánt. A támadásról pontos részletek egyelőre nem ismertek, a sérült férfit kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. A helyi rendőrség vizsgálja a tragédia okát.

A Pidurangala–Sigiriya térség Srí Lanka egyik legismertebb turisztikai célpontja, ugyanakkor vadonközeli terület is. A sziklaerőd és a Pidurangala-szikla környékén rizsföldek, falvak, kisebb szálláshelyek és sűrű növényzettel borított dzsungel váltják egymást. Az elefántok élőhelye és az emberek által használt utak így gyakran átfedik egymást, ami növeli a váratlan találkozások esélyét.

Farkas Miklós, a helyszínen tartózkodó idegenvezető a Blikknek elmondta, hogy a turisták számára minden esetben indokolt az óvatosság.

Azon a környéken, ahol az eset történt, sok nemzeti park található Ezek között az elefántok szabadon mozognak, hiszen ők nem tudhatják, hogy hol van a parkok határa. A Minneriya Nemzeti Park, a Hurulu Eco Park itt az elefántok vidéke, ahol háromezernél is több példány él belőlük vadon és szabadon

– mondta a szakember.

Az idegenvezető szerint a kísérő nélküli magányos séták különösen veszélyesek lehetnek. 2024-ben ugyanitt egy kanadai turistát ért elefánttámadás, miután letért a biztonságos útvonalról - írja a Blikk.