Felesége szeme láttára taposta halálra a magyar turistát az elefánt - megrázó részletek derültek ki

Teljesen összetört az a nő, akinek férje egy halálos elefánttámadás áldozata lett hétfőn a Srí Lankán található Sigiriya-út közelében.

Elefánttámadás áldozata lett egy magyar turista. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

A fák közül rontott rá az elefánt a magyar házaspárra

A Blikknek nyilatkozva egy helybéli idegenvezető új részleteket árult el a tragédiáról. Elmondása szerint a magyar házaspár sötétedéskor indult útnak egy csapáson, ami az őserdő mentén vezet, majd már lakott területen kívül jártak, amikor a fák közül rájuk rontott egy elefánt, és megtámadta a 64 éves férfit. A több tonnás állattal szemben az áldozat a földre került, majd az teljesen testsúlyával rátaposott.

Mindeközben a feleség tehetetlenül állt, és nézte amint az elefánt dühét a férje testén adja ki. Szerencsére a nőnek nem esett semmi baja, és segélykiáltásai után meg is érkezett a segítség, azonban férjét már nem lehetett megmenteni.

A helyiek szerint egy arrafelé járó motoros dühíthette fel az elefántot korábban, de nehéz megállapítani pontosan mi vezethetett a tragédiához.

Egy Srí Lankán élő magyar utazásszervező a közösségi oldalán számolt be a történtekről.

Tegnap a férjem pár utasunkkal ott volt a Sigiriyanál, mert az volt a délutáni programjuk. Ők a főúton haladtak, nem azon a kis mellékúton ami a Pidurangala sziklához vezet, de látták hogy nagy a csődület és tuktukosok rohanva rajzanak egy hely irányába És ekkor hallották, hogy elefánttámadás történt. Nagyon szíven ütött. Bár sok elefánttámadást láttunk itt tíz év alatt, de főleg járművet érintőt, ilyet még soha

- írta Judit.