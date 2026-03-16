Csak hormonális tünetnek hitte: Azt gondolta, túl fiatal, majd megkapta a sokkoló diagnózist

A 31 éves Evelina Rydzaniczt teljesen lesokkolta az a diagnózis, amit akkor kapott, miután furcsa fájdalomra lett figyelmes a mellén zuhanyzás közben. Először hormonális változásnak gondolta a tünetét, ezért elment a háziorvosához, aki végül hetekkel később adott neki időpontot további vizsgálatokra. A lány úgy döntött, nem vár, és magán úton folytatja a kivizsgálásokat.
A magán úton végzett vizsgálatok kimutatták a második stádiumú, tripla-pozitív emlőrákot. Kemoterápián, sugárkezelésen, Phesgo célzott terápián valamint lumpektómián, vagyis a daganatos terület és a környező mellszövet egy részének eltávolításán esett át.
Teljesen sokkolt, amikor azt mondták, hogy mellrákra gyanakszanak. Tényleg azt hittem, hogy valami hormonális dolog – eszembe sem jutott, hogy az én koromban szóba jöhet a rákszűrés.
Akkor 30 éves voltam, és az ember egyszerűen nem számít erre ilyen fiatalon. Azon a hétvégén mentem az első időpontomra. Épp azon gondolkodtam, hogy jelentkezem egy előléptetésre a munkahelyemen.
Az életet szüneteltetni kellett. Meg kellett állnia. Hat hónapig nem tudtam dolgozni. Sokkoló volt, de most lassan visszatérek
- emlékezett vissza a nő.
Olyan érzés volt, mintha minden összeomlott volna körülöttem. Sírásban törtem ki. Nem nagyon emlékszem arra, mi hangzott el utána. Csak arra gondoltam: mi fog történni velem?
- idézte fel.
Miután a biopszia megerősítették a betegséget, 2025. július 7-én megkezdte a 18 hetes kemoterápiát. A kemoterápia végéhez közeledve egy MRI-vizsgálat azt mutatta, hogy teljesen rákmentes.
Evelina most részt vesz a Breast Cancer Now szervezet Hampton Court Palace Pink Ribbon Walk nevű jótékonysági sétáján, hogy pénzt gyűjtsön és felhívja a figyelmet a mellrákra. Saját elmondása szerint ez segíti őt fitten és egészségesen tartani - írja a Daily Star.
