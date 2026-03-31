Bármelyik napja lehet az utolsó: ketyegő időzített bombával él együtt a kétgyermekes édesanya

A mindössze 27 éves Megan Jackson minden egyes napja az utolsó is lehet egyben, miután az orvosok aggasztó diagnózist állítottak fel nála. A kétgyermekes édesanyánál 2020-ban állapítottak meg magas vérnyomást és éveken át időszakos fejfájástól is szenvedett, 2025 márciusában viszont olyan bénító fájdalmat tapasztalt, amely egy teljes héten át tartott, és a fájdalomcsillapító sem segített enyhíteni, így végül orvoshoz fordult. Ekkor majdhogynem pillanatok alatt világossá vált, hogy Megan élete a tét, miután a háziorvos valami aggasztóra lett figyelmes.

Letaglózó diagnózis: ketyegő időzítőbombával él együtt az édesanya

Az orvos észrevette, hogy a bal pupillám nagyobb, mint a jobb. Azonnal kórházba küldtek egy sürgős, aznapi vizsgálatra, majd megállapították, hogy agyi aneurizmám van, ami a mérete miatt nem műthető. A férjemmel, Liammel sírva fakadtunk, amikor megtudtuk

- emlékezett vissza a nő, aki a kétéves Georgie és a négyhónapos Albie édesanyja.

Az agyi aneurizma egy vérrel teli dudor a meggyengült artéria falán belül, és olyan tüneteket okoz, mint a fejfájás, szédülés és látásváltozás. A Hereditary Brain Aneurysm Support nevű jótékonysági szervezet szerint körülbelül minden 30. embernél fordul elő. A tüneteket nem okozó, esetleg észrevétlen agyi aneurizmák általában nem igényelnek kezelést, azonban, ha megrepednek, az potenciálisan halálos vagy az egész életet megváltoztató következményekkel járhat.

Azoknál, akiknél fennállhat a repedés veszélye, műtétet végeznek, Megan esetében viszont ez nem lehetséges.

Az idegsebész kijelentette, hogy a magas repedésveszély miatt nem operálhatnak meg

- mondta el az édesanya: vagyis, ha az 5 milliméteres aneurizmája megreped, az szubarachnoidális (az agy és az agyat borító szövetek közötti terület) vérzést okozhat és azonnal megölheti.

Rémisztő tudni, hogy van valami az agyamban, ami bármikor megölhet. Rettegek, hogy a gyerekeim az anyjuk nélkül nőnek majd fel, és attól is, hogy magára hagyom a férjemet. Lényegében egy ketyegő időzített bomba van a fejemben, ami akármikor felrobbanhat.

- nyilatkozta a sunderlandi Hetton-le-Hole-ból származó ápolónő, aki jelenleg a kockázat csökkentése és a stressz kiküszöbölése érdekében különféle gyógyszereket szed a vérnyomása csökkentésére, mialatt folyamatosan ügyelnie kell a látásában vagy a fejfájásában bekövetkező változásokra.