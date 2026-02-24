Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Anya, meg fogok halni?" – egyik gyermekét már elvesztette, most a másikért küzd Annamária

agydaganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 16:00
gyermekműtétkemoterápia
Agydaganattal küzd Anna, a 11 éves kislány. Egy egyszerű megfázásnak induló tünetegyüttes változott rémálommá. A diagnózis medulloblastoma, egy rendkívül agresszív agydaganat volt. A család, amely még fel sem ocsúdott a legkisebb gyermek, Haley elvesztéséből, most újabb emberfeletti küzdelembe kezdett.

Felfoghatatlan tragédiák sorozata sújtja Annamáriát, aki egy éven belül veszítette el édesapját és születendő kisbabáját, most pedig legkisebb lányáért imádkozik. Annának agydaganata van. 

Agydaganattal diagnosztizálták Annát, azóta életmentő műtétje is volt
Agydaganattal diagnosztizálták Annát, azóta életmentő műtétje is volt 
Fotó:   Beküldött

 

„Anya, most meg fogok halni?” A 11 éves Anna küzd az agresszív agydaganattal

A műtő ajtajában, mielőtt betolták a kislányt, Anna az édesanyjának szegezte a kérdést: „Anya, most meg fogok halni?”. Pedig soha nem beszéltek a halálról, csakis a gyógyulásról. Ő mégis úgy érezte, nem éli túl a műtétet.

Soha nem kívánom senkinek azt az érzést, amikor a 11 éves gyereked ezt kérdezi: Anya, én most meg fogok halni? Azt válaszoltam neki: nem, mert neked élned kell! 

– emlékszik vissza sírva az édesanya a gyötrelmes percekre. A közel négyórás beavatkozás során a kislány rengeteg vért vesztett.

„Csak emlékezzen ránk!”

A 11 éves Anna élete 2025 februárjában változott meg. Egy egyszerű megfázásnak tűnt, hamarosan viszont rémálommá vált: először fejfájás gyötörte, az egyik szeme furcsán állt, majd bizonytalanná vált a járása és hányt. Az MRI lesújtó eredményt hozott: egy rendkívül agresszív, rosszindulatú daganatot, medulloblastomát találtak a kisagyában, amely már a nagyagyat is nyomta.

Annamária teljesen összeomlott. 

Pont olyan helyen volt neki a daganat, ami a legveszélyesebb. Ott van a memória, a látás, a beszéd, az emlékek... minden egy területen. Azt mondták, annyira össze volt fonódva mindennel, hogy szinte lehetetlen szétválasztani

– idézi fel Annamária az orvosok szavait.

Az első pillanatokban úgy tűnt, a műtét kockázata nagy, hiszen a daganat rátelepedett a létfontosságú központokra és emiatt nem ígértek semmit.

Azt mondta a doktor úr, hogy sikeresen eltávolította a daganatot, de nem tud megígérni semmit. Csak akkor tudjuk meg, lett-e maradandó károsodása, ha felébred. Másfél liter vért vesztett a műtőasztalon, még az agyából is ki kellett vágni egy kisebb részt, mert nem tudták máshogy kiszedni a daganatot.

 

Annának 4 órás agyműtétje volt
Annának 4 órás agyműtétje volt
Fotó:   Beküldött

Féltek az ébredéstől

Annamária a műtő előtt töltött órák alatt csak azért imádkozott, hogy Anna felismerje őt.

Én csak imádkoztam: ha nem tud járni, ha bármi baj lesz, nem számít, csak emlékezzen ránk! Mert az lett volna a legfájdalmasabb, ha nem tudja, ki vagyok. De amikor meglátott az intenzíven, azt kérdezte: 'Anya, apa hol van?'. Akkor tudtam, hogy velünk maradt

– mesélte reménnyel tele az édesanya.

Bár a daganat helye miatt Anna járása ma is bizonytalan, néha összetéveszti a betűket és akaratlan fejmozgásai vannak, az édesanyja szerint  „annyi baj legyen”, hiszen a lánya életben van. A memóriája pedig  csodával határos módon még jobb lett, mint a betegség előtt volt.

Azóta Anna túl van 30 sugárkezelésen és 15 kemoterápián. A haja, ami korábban a térdéig ért, csomókban hullott ki. A kislány, aki korábban visszahúzódó és csendes volt, az iskolában sokat bántották a társai, most kénytelen volt megkeményedni. Bár a mozgása még bizonytalan és egy söntöt is beültettek a fejébe az agyvíz elvezetése miatt, fájdalmakat él át, mindennap küzd az életéért. Igazi harcos ő, aki győzni akar. 

Kérdeztem a doktorokat a hajacskájáról, mert születése óta nem volt vágva, a térdéig ért. Nem tudtak mit mondani, szerintük nem hullik ki, de embere válogatja. Aztán a negyedik sugárkezelés után megmostam a gyerek haját és egyszerűen nem tudtam kifésülni, berasztásodott az egész és a kezemben maradt. Nagyon kiborultunk mind a ketten. Ha tudom, előre levágjuk, hogy eltegyük emlékbe vagy parókát csináltassunk belőle, így csak néztük, ahogy elvész... 

– emlékezett vissza szomorúan Annamária.

Csomókba hullott a kemoterápiától Anna gyönyörű hosszú haja
Csomókban hullott a kemoterápiától Anna gyönyörű,  hosszú haja
Fotó:   Beküldött

"Egy gyermekemet már elvesztettem, nem történhet ez meg még egyszer!"

A család sorsa már korábban tragikus fordulatot vett. Annamariék öt évig próbálkoztak, mert szerettek volna egy kistestvért gyermekeiknek. Csodával határos módon megfogant a kisbaba, akinek a Haley nevet szánták. A terhesség végén, a kilencedik hónapban azonban az egyik éjjel elöntötte a vér az asszonyt, majdnem elvérzett.

Mire a műtőbe értünk, a kislányom már nem élt. Újraélesztették, de tudták, hogy menthetetlen. Még elköszönni sem tudtam tőle

– emlékszik vissza arra a fájdalmas éjszakára az édesanya. A kórházban eltávolították a méhét és az egyik petefészkét is. Életmentő beavatkozás volt, amire a súlyos lepényleválás és az azt követő masszív belső vérzés miatt volt szükség.  

Amikor a lepény idő előtt leválik, két kritikus dolog történik:

  • A baba oxigénellátása megszűnik, ami sajnos Haley halálához vezetett.
  • Az anyánál csillapíthatatlan vérzés lép fel. Az édesanya említette, hogy több liternyi vért vesztett és az ájulás szélén állt. 

Egy élet a másikért?

Az édesanya úgy érzi, megrendítő választ kapott a sorstól a „miértre”. Amikor Annát harmadszor tolták a műtőbe az agyvíz szivárgása miatt, hirtelen megvilágosodott: 

Hirtelen, ahogy betolták, a szívembe beleütött valami, mintha szó szerint meglökött volna és az jött, hogy Haley feláldozta magát Annáért. Egy életet adott egy életért. Anna meg fog gyógyulni, mert a testvére vigyáz rá odafentről

 Ezt igazolja szerinte az a rejtélyes jel is, amit a műtéti hegnél vettek észre: a kislány fejbőrén egy jól kivehető „H” betű látható.

Harc a gyógyulásért

Annamária kisbabája halála után édesapját is elvesztette rákban. Most minden erejével Anna mellett áll. Bár a kis Haley hamvait otthon őrzi, mert nem tudja őt egy hideg sírban magára hagyni, hiszi, hogy elhunyt gyermeke angyalként kíséri beteg testvérét a gyógyulás útján.

Anna állapota jelenleg is hullámzó. Bár az orvosok szerint a daganatnak most nincs nyoma, a kislány a kemoterápia alatt csontsoványra fogyott. Annamária a nap 24 óráját mellette tölti, emiatt most dolgozni sem tud. A kis Anna pedig annyira ragaszkodik édesanyjához, hogy a mosdóba is alig engedi ki.

Be vagyunk zárva egy szobába több mint egy éve. Csak úgy tud elaludni, ha megszorítja a kezemet és a vállamba bújik. Ha felülök az ágyon, ő is azonnal felül. Még a boltba sem enged le, annyira ragaszkodik hozzám

– meséli az édesanya.

A sorozatos tragédiák sajnos a szülők kapcsolatát is felőrölték. A kislány édesapja elköltözött.

Anna egy tapodtat sem megy sehova édesanyja nélkül, a műtét óta ilyen ragaszkodó
Anna egy tapodtat sem megy sehova édesanyja nélkül, a műtét óta ilyen ragaszkodó
Fotó:   Beküldött

A reménytelennek tűnő helyzetben a Remény Alapítvány sietett a család segítségére, akik gyűjtést indítottak, hogy könnyítsenek az anyagi terheiken és támogassák Anna gyógyulását. Az alapítvány célja, hogy a közösség összefogásával biztosítsák a kislány számára szükséges kezeléseket és a család mindennapi megélhetését ebben a nehéz időszakban.

Ha segíteni szeretnél Annának, itt megteheted.

Anna a haját bánja a legjobban, de azzal vigasztalják, hogy majd kinő
Anna a haját sajnálja legjobban, de azzal vigasztalják, hogy majd kinő    fotó: Beküldött

Iskolába sem járhat, de ezt nem bánják

 Anna magántanuló lett, az iskolatársai nem keresik. 

Itthon biztonságban van, társasjátékozunk, unózunk és nézzük a sorozatokat. Én emelem be a kádba, én viszem ki a mosdóba, minden percünk közös.

A családnak most minden segítség jól jön, hiszen az anya autó nélkül, magára maradva próbálja intézni a kislány gyógyulásához szükséges ügyeket. 

  Ott vannak mellette a testvérei is és tudom, hogy Haley is vigyáz rá. Most az a legfontosabb, hogy ne fogyjon tovább, és újra legyen ereje lábra állni. Hiszem, hogy eljön az a nap, amikor végre magunk mögött hagyjuk ezt az egész rémálmot

- mondja könnyeivel küszködve az édesanya.  A cél most a súlyvesztés megállítása mellett az, hogy Anna lelke is meggyógyuljon, a rosszindulatú betegség pedig örökre távozzon a kislány szervezetéből.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu