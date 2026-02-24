"Anya, meg fogok halni?" – egyik gyermekét már elvesztette, most a másikért küzd Annamária

Felfoghatatlan tragédiák sorozata sújtja Annamáriát, aki egy éven belül veszítette el édesapját és születendő kisbabáját, most pedig legkisebb lányáért imádkozik. Annának agydaganata van.
A műtő ajtajában, mielőtt betolták a kislányt, Anna az édesanyjának szegezte a kérdést: „Anya, most meg fogok halni?”. Pedig soha nem beszéltek a halálról, csakis a gyógyulásról. Ő mégis úgy érezte, nem éli túl a műtétet.
Soha nem kívánom senkinek azt az érzést, amikor a 11 éves gyereked ezt kérdezi: Anya, én most meg fogok halni? Azt válaszoltam neki: nem, mert neked élned kell!
– emlékszik vissza sírva az édesanya a gyötrelmes percekre. A közel négyórás beavatkozás során a kislány rengeteg vért vesztett.
A 11 éves Anna élete 2025 februárjában változott meg. Egy egyszerű megfázásnak tűnt, hamarosan viszont rémálommá vált: először fejfájás gyötörte, az egyik szeme furcsán állt, majd bizonytalanná vált a járása és hányt. Az MRI lesújtó eredményt hozott: egy rendkívül agresszív, rosszindulatú daganatot, medulloblastomát találtak a kisagyában, amely már a nagyagyat is nyomta.
Annamária teljesen összeomlott.
Pont olyan helyen volt neki a daganat, ami a legveszélyesebb. Ott van a memória, a látás, a beszéd, az emlékek... minden egy területen. Azt mondták, annyira össze volt fonódva mindennel, hogy szinte lehetetlen szétválasztani
– idézi fel Annamária az orvosok szavait.
Az első pillanatokban úgy tűnt, a műtét kockázata nagy, hiszen a daganat rátelepedett a létfontosságú központokra és emiatt nem ígértek semmit.
Azt mondta a doktor úr, hogy sikeresen eltávolította a daganatot, de nem tud megígérni semmit. Csak akkor tudjuk meg, lett-e maradandó károsodása, ha felébred. Másfél liter vért vesztett a műtőasztalon, még az agyából is ki kellett vágni egy kisebb részt, mert nem tudták máshogy kiszedni a daganatot.
Annamária a műtő előtt töltött órák alatt csak azért imádkozott, hogy Anna felismerje őt.
Én csak imádkoztam: ha nem tud járni, ha bármi baj lesz, nem számít, csak emlékezzen ránk! Mert az lett volna a legfájdalmasabb, ha nem tudja, ki vagyok. De amikor meglátott az intenzíven, azt kérdezte: 'Anya, apa hol van?'. Akkor tudtam, hogy velünk maradt
– mesélte reménnyel tele az édesanya.
Bár a daganat helye miatt Anna járása ma is bizonytalan, néha összetéveszti a betűket és akaratlan fejmozgásai vannak, az édesanyja szerint „annyi baj legyen”, hiszen a lánya életben van. A memóriája pedig csodával határos módon még jobb lett, mint a betegség előtt volt.
Azóta Anna túl van 30 sugárkezelésen és 15 kemoterápián. A haja, ami korábban a térdéig ért, csomókban hullott ki. A kislány, aki korábban visszahúzódó és csendes volt, az iskolában sokat bántották a társai, most kénytelen volt megkeményedni. Bár a mozgása még bizonytalan és egy söntöt is beültettek a fejébe az agyvíz elvezetése miatt, fájdalmakat él át, mindennap küzd az életéért. Igazi harcos ő, aki győzni akar.
Kérdeztem a doktorokat a hajacskájáról, mert születése óta nem volt vágva, a térdéig ért. Nem tudtak mit mondani, szerintük nem hullik ki, de embere válogatja. Aztán a negyedik sugárkezelés után megmostam a gyerek haját és egyszerűen nem tudtam kifésülni, berasztásodott az egész és a kezemben maradt. Nagyon kiborultunk mind a ketten. Ha tudom, előre levágjuk, hogy eltegyük emlékbe vagy parókát csináltassunk belőle, így csak néztük, ahogy elvész...
– emlékezett vissza szomorúan Annamária.
A család sorsa már korábban tragikus fordulatot vett. Annamariék öt évig próbálkoztak, mert szerettek volna egy kistestvért gyermekeiknek. Csodával határos módon megfogant a kisbaba, akinek a Haley nevet szánták. A terhesség végén, a kilencedik hónapban azonban az egyik éjjel elöntötte a vér az asszonyt, majdnem elvérzett.
Mire a műtőbe értünk, a kislányom már nem élt. Újraélesztették, de tudták, hogy menthetetlen. Még elköszönni sem tudtam tőle
– emlékszik vissza arra a fájdalmas éjszakára az édesanya. A kórházban eltávolították a méhét és az egyik petefészkét is. Életmentő beavatkozás volt, amire a súlyos lepényleválás és az azt követő masszív belső vérzés miatt volt szükség.
Amikor a lepény idő előtt leválik, két kritikus dolog történik:
Az édesanya úgy érzi, megrendítő választ kapott a sorstól a „miértre”. Amikor Annát harmadszor tolták a műtőbe az agyvíz szivárgása miatt, hirtelen megvilágosodott:
Hirtelen, ahogy betolták, a szívembe beleütött valami, mintha szó szerint meglökött volna és az jött, hogy Haley feláldozta magát Annáért. Egy életet adott egy életért. Anna meg fog gyógyulni, mert a testvére vigyáz rá odafentről
Ezt igazolja szerinte az a rejtélyes jel is, amit a műtéti hegnél vettek észre: a kislány fejbőrén egy jól kivehető „H” betű látható.
Annamária kisbabája halála után édesapját is elvesztette rákban. Most minden erejével Anna mellett áll. Bár a kis Haley hamvait otthon őrzi, mert nem tudja őt egy hideg sírban magára hagyni, hiszi, hogy elhunyt gyermeke angyalként kíséri beteg testvérét a gyógyulás útján.
Anna állapota jelenleg is hullámzó. Bár az orvosok szerint a daganatnak most nincs nyoma, a kislány a kemoterápia alatt csontsoványra fogyott. Annamária a nap 24 óráját mellette tölti, emiatt most dolgozni sem tud. A kis Anna pedig annyira ragaszkodik édesanyjához, hogy a mosdóba is alig engedi ki.
Be vagyunk zárva egy szobába több mint egy éve. Csak úgy tud elaludni, ha megszorítja a kezemet és a vállamba bújik. Ha felülök az ágyon, ő is azonnal felül. Még a boltba sem enged le, annyira ragaszkodik hozzám
– meséli az édesanya.
A sorozatos tragédiák sajnos a szülők kapcsolatát is felőrölték. A kislány édesapja elköltözött.
A reménytelennek tűnő helyzetben a Remény Alapítvány sietett a család segítségére, akik gyűjtést indítottak, hogy könnyítsenek az anyagi terheiken és támogassák Anna gyógyulását. Az alapítvány célja, hogy a közösség összefogásával biztosítsák a kislány számára szükséges kezeléseket és a család mindennapi megélhetését ebben a nehéz időszakban.
Ha segíteni szeretnél Annának, itt megteheted.
Anna magántanuló lett, az iskolatársai nem keresik.
Itthon biztonságban van, társasjátékozunk, unózunk és nézzük a sorozatokat. Én emelem be a kádba, én viszem ki a mosdóba, minden percünk közös.
A családnak most minden segítség jól jön, hiszen az anya autó nélkül, magára maradva próbálja intézni a kislány gyógyulásához szükséges ügyeket.
Ott vannak mellette a testvérei is és tudom, hogy Haley is vigyáz rá. Most az a legfontosabb, hogy ne fogyjon tovább, és újra legyen ereje lábra állni. Hiszem, hogy eljön az a nap, amikor végre magunk mögött hagyjuk ezt az egész rémálmot
- mondja könnyeivel küszködve az édesanya. A cél most a súlyvesztés megállítása mellett az, hogy Anna lelke is meggyógyuljon, a rosszindulatú betegség pedig örökre távozzon a kislány szervezetéből.
