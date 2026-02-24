"Anya, meg fogok halni?" – egyik gyermekét már elvesztette, most a másikért küzd Annamária

Felfoghatatlan tragédiák sorozata sújtja Annamáriát, aki egy éven belül veszítette el édesapját és születendő kisbabáját, most pedig legkisebb lányáért imádkozik. Annának agydaganata van.

Agydaganattal diagnosztizálták Annát, azóta életmentő műtétje is volt

Fotó: Beküldött

„Anya, most meg fogok halni?” A 11 éves Anna küzd az agresszív agydaganattal

A műtő ajtajában, mielőtt betolták a kislányt, Anna az édesanyjának szegezte a kérdést: „Anya, most meg fogok halni?”. Pedig soha nem beszéltek a halálról, csakis a gyógyulásról. Ő mégis úgy érezte, nem éli túl a műtétet.

Soha nem kívánom senkinek azt az érzést, amikor a 11 éves gyereked ezt kérdezi: Anya, én most meg fogok halni? Azt válaszoltam neki: nem, mert neked élned kell!

– emlékszik vissza sírva az édesanya a gyötrelmes percekre. A közel négyórás beavatkozás során a kislány rengeteg vért vesztett.

„Csak emlékezzen ránk!”

A 11 éves Anna élete 2025 februárjában változott meg. Egy egyszerű megfázásnak tűnt, hamarosan viszont rémálommá vált: először fejfájás gyötörte, az egyik szeme furcsán állt, majd bizonytalanná vált a járása és hányt. Az MRI lesújtó eredményt hozott: egy rendkívül agresszív, rosszindulatú daganatot, medulloblastomát találtak a kisagyában, amely már a nagyagyat is nyomta.

Annamária teljesen összeomlott.

Pont olyan helyen volt neki a daganat, ami a legveszélyesebb. Ott van a memória, a látás, a beszéd, az emlékek... minden egy területen. Azt mondták, annyira össze volt fonódva mindennel, hogy szinte lehetetlen szétválasztani

– idézi fel Annamária az orvosok szavait.

Az első pillanatokban úgy tűnt, a műtét kockázata nagy, hiszen a daganat rátelepedett a létfontosságú központokra és emiatt nem ígértek semmit.

Azt mondta a doktor úr, hogy sikeresen eltávolította a daganatot, de nem tud megígérni semmit. Csak akkor tudjuk meg, lett-e maradandó károsodása, ha felébred. Másfél liter vért vesztett a műtőasztalon, még az agyából is ki kellett vágni egy kisebb részt, mert nem tudták máshogy kiszedni a daganatot.

Annának 4 órás agyműtétje volt

Fotó: Beküldött

Féltek az ébredéstől

Annamária a műtő előtt töltött órák alatt csak azért imádkozott, hogy Anna felismerje őt.

Én csak imádkoztam: ha nem tud járni, ha bármi baj lesz, nem számít, csak emlékezzen ránk! Mert az lett volna a legfájdalmasabb, ha nem tudja, ki vagyok. De amikor meglátott az intenzíven, azt kérdezte: 'Anya, apa hol van?'. Akkor tudtam, hogy velünk maradt

– mesélte reménnyel tele az édesanya.