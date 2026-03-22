"Olyan testben él, ami nem működik" - borzalmas fájdalmak gyötrik a férfit, még sincs diagnózis

Egy észak-walesi édesanya először azt hitte, gyerekek szórakoznak vele telefonon – valójában azonban a fia kétségbeesetten próbált segítséget kérni, miután súlyos, máig megmagyarázhatatlan betegség döntötte le a lábáról.

Amikor az anya a hívást kapta, még nem hitte, hogy fia betegséggel küzd

Andrea Wray 35 éves fia, Ash 2021 februárjában lett rosszul először. A férfi egy helyi hotelben dolgozott, és kezdetben csak fáradtságnak tulajdonította az állapotát. Egy nap azonban összeesett a munkahelyén. Az orvosok először fülgyulladásra gyanakodtak, antibiotikumot kapott, majd hazaküldték pihenni. Állapota azonban nem javult. Édesanyja furcsa tünetekre lett figyelmes: Ash járása megváltozott.

Gyorsan pusztított a betegség

Felemelte a lábát, és egyszerűen ott maradt, nem tudta befejezni a lépést

– idézte fel Andrea. Amikor rászólt, a fia csak annyit mondott:

Nem tudom, anya.

A fordulópont 2021 áprilisában jött el. Andrea épp vezetett, amikor hívást kapott. A vonal túlsó végén csak ennyit hallott: "Anya, anya, anya…" Ezt is nehezen kivehetően, már majdnem le is tette a telefont, amikor beléhasított, hogy talán a fia bajban van.

Andrea azonnal hazarohant

Nem tudott beszélni, ezért felhívtam az orvost, aki azt mondta: szerintem stroke-ja van, azonnal hívjanak mentőt.

A kórházba érve azt mondták, nem stroke áll a háttérben, mégis Ash állapota drámaian romlott. Súlyos, epilepsziához hasonló rohamok jelentkeztek nála.

Rendkívül fájdalmas rohamai vannak, ilyenkor teljesen dezorientált, nem tudja, hol van. Egy olyan testben él, ami nem működik, miközben az elméje teljesen ép

– mondta Andrea.

A férfi azóta elveszítette a beszéd- és járásképességét, és több mint négy év után sincs pontos diagnózisa. Vizsgálatokat sem tudnak rajta elvégezni, mivel ritka módon immunis az altatószerekre.

Ash – aki írásban kommunikál – így fogalmazott:

Nagyon frusztrál a konkrét diagnózis hiánya. Nem illeszkedem egyetlen betegség kategóriájába sem. Az agyam tudja, mit kellene tennem, de a testem nem működik együtt. Ez egyszerre fájdalmas és elkeserítő.

Rohamai különösen súlyosak:

A testem teljesen megmerevedik, és a fájdalomtól üvöltök. Ez egy roham alatt három-négy alkalommal is megtörténhet. Ez a legrosszabb érzés – rettegek. Szinte lehetetlen leírni.

A mindennapok is komoly kihívást jelentenek, a Mirror szerint a család teljes félelemben él, nem tudni, Ash állapota mikor fog még rosszabbra fordulni.