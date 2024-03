A múlt héten még a szülinapját ünnepelte, most az életéért küzd a fiatal, mosolygós lány

Szörnyű balesettel ért véget egy felhőtlennek ígérkező kirándulás: jelenleg egy fiatal lány életéért küzdenek az orvosok. Noha mindent megtesznek, sajnos nem garantált, hogy sikerrel is járnak. Ráadásul a lány sérülései még a sokat tapasztalt dokikat is ledöbbentették. A 23 éves, brit Olivia Corbiere-t kedden helyezték mesterséges kómába, miután vasárnap egy mély szakadékba zuhant le síelés közben a bulgáriai Banskóban. Barátai siettek a segítségére, majd az ország fővárosába, Szófiába szállították át kórházba. A sebészek négyórás beavatkozást hajtottak végre rajta. Eltávolították a koponyája egy részét, hogy csökkentsék az agyvérzés súlyosságát, de továbbra is kritikus az állapota. Összetört édesanyja, Linzi azt mondta, hogy az orvosok soha nem láttak olyan súlyos fejsérülést, mint amilyen a lányának van.

Olivia élete jelenleg is egyetlen hajszálon függ Fotó: GoFundMe

Olivia három csigolyatörést, medencetörést és orrtörést is szenvedett az esés során, illetve a szemgödre is megsérült.

Olivia nemrég jött ki a műtétről, és a sebész azt mondta, hogy még soha nem láttak ehhez hasonló fejsérülést. A következő néhány óra kritikus. Azt mondták, holnap felébresztik a kómából. Voltam bent nála, bár nincs magánál, de elmondtam neki, hogy minden rendben lesz és itt vagyunk mellette

– mondta az anya, aki szerint lánya múlt héten ünnepelte a születésnapját és a barátaival utazott el az üdülőhelyre. Tapasztalt síelő volt, így senki sem érti, hogy miért szenvedett balesetet. A szülők egyből kirepültek lányukhoz, és bíznak benne, hogy felépül – írja a Metro.