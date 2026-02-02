Kiara két lyukkal a szívén született, családja számára minden nap egy újabb küzdelem

Minden nap egy küzdelem. A Somogy vármegyei Somogysárdon élő Orsós Hajnalkának és férjének minden álma egy közös család volt, gyerekekkel, amit meg is adott nekik az élet. Három gyermekük született, akik most 6, 4 és a legkisebb Kiara 3 éves. Azonban az öröm nem tarthatott sokáig, ugyanis a legkisebb lány lyukas szívvel jött a világra, ami komoly orvosi vizsgálatokat és kezeléseket igényel. A két szülő mindent megtesz azért, hogy ellássák a gyermekeiket, ám most úgy érzik, mégis segítségre van szükségük.

Hajnalkáék három gyermeket nevelnek. A legkisebb lyukas szívvel született Fotó: olvasói

Lyukas szívvel született a legkisebb lány

"Imádjuk a gyerekeinket, és mindent meg fogunk értük tenni, de most nagyon nehézre fordult a helyzetünk" – kezdte lapunknak Orsós Hajnalka.

Jelenleg öten élünk egy albérletben. A férjem közmunkában dolgozik, ugyanis ez az egyetlen hely, ahol megértik, ha a gyerekek miatt nem tud bemenni, vagy hamarabb haza kell jönnie. Én anyaságin vagyok, de emellett négy órában dolgozom, hiszen szükségünk van a pénzre.

Hajnalka szerint már az albérletük ára elviszi a keresetük háromnegyedét, ami már alapból megnehezíti a dolgukat, ám mégsem ez a család legnagyobb problémája.

A legkisebb lányunk, Kiara koraszülött lett. Komoly szívrendellenességgel született. Folyamatos orvosi kontrollra van szükség, ami anyagilag nagyon megterhelő, ezért szükségünk van segítségre. Jelenleg úgy ítélték meg, hogy járhat óvodába Szerencsre, de mindnekinek szóltunk, hogy rá jobban oda kell figyelni, ugyanis bármikor történhet vele probléma. Az egyik alkalommal is rohanni kellett vele a kórházba, ugyanis nagyon hangosan hörgött, és állandóan el akart aludni, mintha nem kapna rendesen levegőt... Viszont már az óvodában is tudják: ha lilul a szája, gond van, és segítséget kell hívni.

Hajnalka szerint sajnos az orvosok sem tudnak egyelőre bíztatót mondani nekik.

Rengeteg orvosi vizsgálatra van szüksége a kislánynak Fotó: olvasói

"Nagyjából háromhavonta kell kötelezően orvoshoz vinnünk a kislányomat" – meséli tovább.

Sajnos az orvosok nem mondanak semmit, nem tudnak ők sem biztosat. Amióta megszületett, azóta járunk a kórházba. Nagyon nehéz dolgunk van pénzügyileg, így mindenkit megkérünk, hogy aki tudna segíteni esetleg tisztálkodási csomaggal vagy élelmiszercsomaggal, azt nagyon megköszönnénk

– zárta az édesanya.