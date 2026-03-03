Jelly Roll kórházba került, súlyos balesetet szenvedett

Jelly Roll balesetet szenvedett nem sokkal a Grammy 2026 előtt. A népszerű sztár kulcscsonttörést szenvedett, kórházba került, majd elképesztő kitartásáról tanúbizonyságot téve mégis részt vett az év legfontosabb zenei eseményén.
Jelly Roll januárban került kórházba, miután quadozás során felborult a négykerekű járművével. A beszámolók szerint a baleset saját hibájából következett be: egy rossz mozdulat miatt elveszítette az irányítást a járműve felett, amely végül felborult alatta. Az eset rendkívül ijesztő volt, a sztárt azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy súlyos kulcscsonttörést szenvedett. A sérülés nemcsak fájdalmas volt, hanem mozgáskorlátozottsággal is járt, különösen a váll és a kar területén.
Jelly Roll felesége később elárulta, hogy élete egyik legijesztőbb telefonhívását kapta, amikor értesítették a történtekről. Bunnie Xo Instagram oldalán osztott meg egy videót, amelyen férje kórházi ágyban fekszik, nyakán merevítővel. A felvételhez pedig azt írta:
Ez januárban történt, a legrosszabb telefonhívás, amit valaha kaptam. De hála Istennek, túljutottunk rajta, és ő teljesen meggyógyult.
Jelly Roll balesete során a jármű jelentősen megsérült. Eleinte totálkárosnak hitték, ám később végül sikerült helyreállítani. Az énekes azonban nem emiatt aggódott, hanem azért, hogy a sérülés milyen hatással lesz a karrierjére, a közelgő fellépéseire, illetve a Grammy 2026-os szereplésére. Ugyanis az sem volt biztos, hogy egyáltalán képes lesz-e részt venni az év legfontosabb zenei eseményén. De szerencsére Jelly Roll végül részt tudott venni a Grammy 2026 gálán, ráadásul három díjat is bezsebelt: a 'Legjobb kortárs country album', a 'Legjobb country duó/csoportos előadás' és a 'Legjobb kortárs keresztény zenei előadás/dal' kategóriában. Jelly Roll Instagram oldalán egy videóban azt mondta a gáláról, hogy:
Törött kulcscsonttal rohangáltam a Grammy-gálán. Aznap minden alkalommal, amikor megöleltem valakit, sikítani akartam. Nem mondtam ki, de minden alkalommal, amikor valaki megölelt, azt hittem, sírni fogok.
