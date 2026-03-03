Most jött: lángokban áll a III. kerület, mentők és tűzoltók mindenütt

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A harmadik kerületben, az Erdőalja úton egy családi házban csaptak fel a lángok. A mentők és a tűzoltók már a helyszínen.
Tűz ütött ki egy budapesti, harmadik kerületi lakóházban

Lángokban áll a III. kerület, mentők és tűzoltók mindenütt 

Az Erdő aljaúton lévő kétszintes épület emeletén két különálló szobában ágy, illetve berendezési tárgyak fogtak tüzet. A házban egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, már az utómunkálatoknál tartanak - írja a katasztrófavédelem

