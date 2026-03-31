Sherry Petty számára a legmélyebb poklot jelentette végignézni fia, Joseph McCanne küzdelmét. A fiú ugyanis cisztás fibrózissal született: ez a gyilkos kór sűrű, tapadós nyákkal fojtogatja a tüdőt és teszi tönkre a belső szerveket. Joseph már két dupla tüdőátültetésen is átesett, és volt idő, amikor az orvosok már lemondtak róla. A fiú azonban igazi harcos, nemcsak túlélte a műtéteket, de még meg is nősült. Azonban az élet újabb kegyetlen pofont tartogatott számára.

Saját veséjét adta a cisztás fibrózis miatt haldokló fiának az anya

Bár az új tüdeje működött, a gyógyszerek, amiket azért kellett szednie, hogy a teste ne lökje ki a szervet, lassanként tönkretették a veséit. Az egyik szerve teljesen leállt, így Josephnek újabb transzplantációra volt szüksége. Az anyai szív azonban nem ismer akadályt: a vizsgálatok során kiderült, Sherry tökéletes donor lenne a fia számára. Az anya egy pillanatig sem teketóriázott.

„Szeretlek, odakint találkozunk!”

A műtét előtti pillanatokról szívszorító videó készült. Sherry és Joseph a kórházi folyosón, a műtőbe menet találkoztak utoljára. Az anya magához ölelte fiát, és könnyek között suttogta neki azokat a szavakat, amikre egy életen át készült:

Egész életedben úgy éreztem, semmit sem tehetek érted a betegséged ellen. Most végre segíthetek!

– mondta az anya, mire fia csak ennyit válaszolt: „Nagyon szeretlek. Odakint találkozunk!”

A beavatkozás végül sikeres volt, Joseph pedig kapott egy újabb esélyt az élettől. Az operáció után anya és fia egymás kezét fogva tettek meg az első lépéseket a kórház folyosóján. Joseph jelenleg is lábadozik, és végre bizakodva tekint a jövőbe, tudva, hogy az édesanyja egy darabja örökké ott dobog benne –írja a People.