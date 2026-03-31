„Soha nem tudtam segíteni neked” - Megrázó vallomást tett az anya, mielőtt a műtőasztalra feküdt a fiáért

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 11:30
Évtizedekig tehetetlenül nézte végig az anya, ahogy a gyermeke a halállal viaskodik. Most végre eljött a pillanat, amikor nemcsak az imáit, hanem a saját testét is felajánlhatta érte.
Sherry Petty számára a legmélyebb poklot jelentette végignézni fia, Joseph McCanne küzdelmét. A fiú ugyanis cisztás fibrózissal született: ez a gyilkos kór sűrű, tapadós nyákkal fojtogatja a tüdőt és teszi tönkre a belső szerveket. Joseph már két dupla tüdőátültetésen is átesett, és volt idő, amikor az orvosok már lemondtak róla. A fiú azonban igazi harcos, nemcsak túlélte a műtéteket, de még meg is nősült. Azonban az élet újabb kegyetlen pofont tartogatott számára.

Sherry a saját veséjét adta oda fiának, Josephnek, akit születése óta emésztett a gyilkos cisztás fibrózis / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Saját veséjét adta a cisztás fibrózis miatt haldokló fiának az anya

Bár az új tüdeje működött, a gyógyszerek, amiket azért kellett szednie, hogy a teste ne lökje ki a szervet, lassanként tönkretették a veséit. Az egyik szerve teljesen leállt, így Josephnek újabb transzplantációra volt szüksége. Az anyai szív azonban nem ismer akadályt: a vizsgálatok során kiderült, Sherry tökéletes donor lenne a fia számára. Az anya egy pillanatig sem teketóriázott.

„Szeretlek, odakint találkozunk!”

A műtét előtti pillanatokról szívszorító videó készült. Sherry és Joseph a kórházi folyosón, a műtőbe menet találkoztak utoljára. Az anya magához ölelte fiát, és könnyek között suttogta neki azokat a szavakat, amikre egy életen át készült:

Egész életedben úgy éreztem, semmit sem tehetek érted a betegséged ellen. Most végre segíthetek!

– mondta az anya, mire fia csak ennyit válaszolt: „Nagyon szeretlek. Odakint találkozunk!”

A beavatkozás végül sikeres volt, Joseph pedig kapott egy újabb esélyt az élettől. Az operáció után anya és fia egymás kezét fogva tettek meg az első lépéseket a kórház folyosóján. Joseph jelenleg is lábadozik, és végre bizakodva tekint a jövőbe, tudva, hogy az édesanyja egy darabja örökké ott dobog benne –írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
