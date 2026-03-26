Sokkoló tragédia: Saját kisfia születésére sem emlékszik az édesapa a brutális baleset után

Vannak pillanatok, amiket egy szülő soha nem felejt el, egy 31 éves londoni orvos számára azonban fia világra jövetele örökre homályba vész. A fiatal édesapa békésen kerekezett a kerékpársávban, amikor a mellette álló emeletes busz hátsó ajtaja váratlanul kicsapódott. Egy türelmetlen utas nem várta meg a megállót: a piros lámpánál a vésznyitót használva egyszerűen kiugrott a forgalomba, egyenesen a biciklis elé. Ez a biciklis baleset elkerülhetetlen volt: a férfi tehetetlenül repült a kormány felett, majd arccal csapódott a kőkemény betonnak. A gázoló ráadásul még őt hibáztatta, mielőtt köddé vált volna a helyszínről.
Teljesen váratlanul ért. Átrepültem a kormány felett, át azon az emberen, és fejjel a földnek csapódtam. Csak arra emlékszem, hogy miután valamennyire magamhoz tértem, az az illető, aki kinyitotta a vészkijáratot, azt ordibálta nekem: ’Ezt meg miért csináltad?!’
– emlékezett vissza a szörnyű percekre a férfi.
A kórházban a CT-vizsgálat súlyos agyrázkódást és komoly vállsérüléseket mutatott ki, de az igazi kálvária csak a hazatérés után kezdődött. Az orvosként dolgozó apa személyisége teljesen megváltozott, a memóriája pedig cserbenhagyta.
Kiesett a fiam születése a biciklis baleset miatt
– vallotta be megtörten az apa. A férfi hónapokig képtelen volt dolgozni, napi 20 órát aludt, és még a legegyszerűbb beszélgetéseket sem tudta fejben tartani.
Rövid távú memóriazavarom volt. Nem emlékeztem az aznapi beszélgetéseimre. Próbáltam mindent leírni, amit csak tudtam, taktikákat dolgoztam ki, hogy túléljem a napokat. Nem voltam depressziós, de érzelemmentessé váltam, csak gépiesen tettem a dolgom
– mesélte a brit Metronak.
Bár az élete romokban, a jogi út zsákutcának bizonyult. Mivel a buszsofőr nem hibázott, a közlekedési vállalat biztosítója elutasította a kártérítést. A rendőrség pedig tehetetlen, mivel a balesetet okozó utas még az egyenruhások kiérkezése előtt felszívódott.
Az édesapa most azért küzd, hogy változtassanak a buszok vésznyitó rendszerén. Azt akarja elérni, hogy a buszajtókat – a vonatokhoz hasonlóan – ne lehessen menet közben vagy járó motornál kinyitni. Szerinte ugyanis egyetlen másodpercnyi felelőtlenség is elég ahhoz, hogy valakinek tönkretegyék az egész életét.
