Sokkoló tragédia: Saját kisfia születésére sem emlékszik az édesapa a brutális baleset után

Vannak pillanatok, amiket egy szülő soha nem felejt el, egy 31 éves londoni orvos számára azonban fia világra jövetele örökre homályba vész. A fiatal édesapa békésen kerekezett a kerékpársávban, amikor a mellette álló emeletes busz hátsó ajtaja váratlanul kicsapódott. Egy türelmetlen utas nem várta meg a megállót: a piros lámpánál a vésznyitót használva egyszerűen kiugrott a forgalomba, egyenesen a biciklis elé. Ez a biciklis baleset elkerülhetetlen volt: a férfi tehetetlenül repült a kormány felett, majd arccal csapódott a kőkemény betonnak. A gázoló ráadásul még őt hibáztatta, mielőtt köddé vált volna a helyszínről.

A brutális biciklis baleset után a fiatal édesapa még a saját gyermeke születésére sem emlékszik Fotó: New Africa

Teljesen váratlanul ért. Átrepültem a kormány felett, át azon az emberen, és fejjel a földnek csapódtam. Csak arra emlékszem, hogy miután valamennyire magamhoz tértem, az az illető, aki kinyitotta a vészkijáratot, azt ordibálta nekem: ’Ezt meg miért csináltad?!’

– emlékezett vissza a szörnyű percekre a férfi.

Drámai biciklis baleset: Hét hónap sötétség és némaság

A kórházban a CT-vizsgálat súlyos agyrázkódást és komoly vállsérüléseket mutatott ki, de az igazi kálvária csak a hazatérés után kezdődött. Az orvosként dolgozó apa személyisége teljesen megváltozott, a memóriája pedig cserbenhagyta.

Kiesett a fiam születése a biciklis baleset miatt

– vallotta be megtörten az apa. A férfi hónapokig képtelen volt dolgozni, napi 20 órát aludt, és még a legegyszerűbb beszélgetéseket sem tudta fejben tartani.

Rövid távú memóriazavarom volt. Nem emlékeztem az aznapi beszélgetéseimre. Próbáltam mindent leírni, amit csak tudtam, taktikákat dolgoztam ki, hogy túléljem a napokat. Nem voltam depressziós, de érzelemmentessé váltam, csak gépiesen tettem a dolgom

– mesélte a brit Metronak.

Az utas elmenekült, a cég mossa kezeit

Bár az élete romokban, a jogi út zsákutcának bizonyult. Mivel a buszsofőr nem hibázott, a közlekedési vállalat biztosítója elutasította a kártérítést. A rendőrség pedig tehetetlen, mivel a balesetet okozó utas még az egyenruhások kiérkezése előtt felszívódott.