Csecsemőként elkapott betegség ölte meg a 7 éves kisfiút

Sacramento egészségügyi tisztiviselői március 9-én kongatták meg a vészharangot a kanyarójárvány veszély miatt, miután egy oktatási programban több, mint száz gyermek találkozott oltatlan gyerekkel. Messze nem ez az egyetlen veszélyeztetett közösség.
A be nem oltott kanyarójárvánnyal fertőzött gyermekek egyötöde kórházba kerül és hiába mennek haza tünetmentesen, akkor is ott lappanghat a halálos betegség sejtjeikben.
Nemrég egy 7 éves kisfiú elhunyt a kaliforniai Orange megyei Gyermekkórházban. A fiú, mindössze hét hónapos korában kapta el a járványt, majd hatéves korában kognitív hanyatlást és rohamokat tapasztalt. Az orvosok végül szubakut szklerotizáló panencephalitisszel (SSPE) diagnosztizálták, amely egy olyan neurológiai betegség, amelyek évekkel a kanyarófertőzés után alakul ki.
Ez az agyi rendellenesség, finom személyiségváltozásokkal kezdődik, legyen az memóriavesztés, ingerlékenység, hangulatingadozás, majd idővel rohamok és görcsök is jelentkezhetnek. Végül súlyos agykárosodás vagy kóma is előfordulhat.
De ezek a tünetek hat-tíz évvel az eredeti fertőzés után jelentkeznek. A kanyaró gyakran úgy kezdődik, mint egy ártatlan náthás megbetegedés, torokfájással, köhögéssel, majd magas láz és kiütések lesznek a testen.
Ez a rendkívül fertőző vírus képes megmaradni a szervezetben és mutációkká alakulni, amelyek később a fent említett állapotot érik el.
A kanyaró valahogy ott ül az agyadban, és sejtek szintjén olyan változásokat okoz, amelyek csendben ott vannak
- idézi a New York Post Dr. Sharon Nachman, a Stony Brook Gyermekkórház egyik orvosának szavait.
„Lehet, hogy kétévesen kanyarót kaptál, most meg főiskolára jársz, és hirtelen szétesik az agyad, és nincs jövőd.” 100 ezer esetből 4-11-nél alakul ki agyi rendellenesség, az öt év alatti gyermekek a veszélyeztetettek. Gyógyszerekkel lehet lassítani az állapotot, de egyelőre a betegségre nincsen ismert gyógymód.
A cikk szerint évente nő az SSPE-s megbetegedések száma az oltások hiánya miatt.
