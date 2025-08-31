A demencia, avagy Bruce Willis betegségének hat fő jele

Afáziája felfedezése után 2023-ban Bruce Willisnél frontotemporális demenciát állapítottak meg. Ez a betegség beszéd nehézségeket, agyi rendellenességet és megértési nehézségeket okoz.

Bruce Willis-nél frontemporális demenciát diagnosztizáltak pár évvel ezelőtt

Fotó: Lev Radin / Northfoto

Bruce Willis felesége könnyeivel küszködve vallotta be, hogy legfőbb vágya, hogy beszélgethessen férjével. Emma Heming Willis könnyeivel küszködve vallott.

Az évek során az orvosok megannyi tünetet soroltak fel a demencia legfőbb jeleiként, Dr. Jim Jackson neuropszichológus, a Vanderbilt Orvosi Központ kutatóprofesszora pedig elmondta, hogy a betegségben szenvedők, társadalmilag nem megfelelő vagy antiszociális módon viselkedhetnek vagy feltűnő apátiát, érdektelenséget mutathatnak dolgok iránt.

Az emberek] egyértelmű ítélőképesség-károsodást mutathatnak, és nyelvi problémákat tapasztalhatnak – beleértve a nyelvi képességek csökkenését is, legyen szó beszédről vagy megértésről.

Bruce Willis betegségének is voltak tünetei

Bruce Willis beszéddel kapcsolatos nehézségei nagyrészt az afázia miatt vannak, de később a memóriazavarok is megnehezítik a beszélgetéseket.

Megkérdezném, hogy van, jól van-e, jól érzi-e magát. Tehetünk-e bármit, hogy jobban támogassuk. Nagyon szeretném tudni. Hogy fél-e. Hogy aggódik-e valaha is. Csak szeretnék egy kis beszélgetést folytatni vele

- mondta Emma a Diane Sawyernek adott interjújában.

A demencia különböző betegségek, például az Alzheimer-kór által okozott tünetek összessége. Emellett gyakoriak a napi feladatok elvégzésének nehézségei vagy a rossz koncentráció.

Az NHS weboldalán az alábbi tünetek vannak felsorolva: memóriavesztés

koncentrációs nehézség

mindennapi feladatok elvégzésének nehézségei

nehezen követi a beszélgetéseket, nehezen találja a megfelelő szót

idő és hely okozta zavarodottság

hangulatingadozás

Bruce Willis 2022-ben az afáziája után vonult vissza hollywoodi karrierjétől. Karrierje alatt számos díjat nyert, köztük egy 1987-es Golden Globe-díjat a Moonlighting című vígjáték-dráma sorozatban nyújtott alakításáért - számol be róla a Mirror.

Bár a munkától visszavonult, a családi körülményei megváltoztak, feleségétől, Emmától már külön él. A pár, kilenc évvel Demi Moore-al való válása után, 2009-ben házasodott össze. Demi volt férjével kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy felnőtt gyermekeik érdekében fontosnak tartja a családi egységet.