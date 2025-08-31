A demencia, avagy Bruce Willis betegségének hat fő jele

Afáziája felfedezése után 2023-ban Bruce Willisnél frontotemporális demenciát állapítottak meg. Ez a betegség beszéd nehézségeket, agyi rendellenességet és megértési nehézségeket okoz.
Bruce Willis felesége könnyeivel küszködve vallotta be, hogy legfőbb vágya, hogy beszélgethessen férjével. Emma Heming Willis könnyeivel küszködve vallott.
Az évek során az orvosok megannyi tünetet soroltak fel a demencia legfőbb jeleiként, Dr. Jim Jackson neuropszichológus, a Vanderbilt Orvosi Központ kutatóprofesszora pedig elmondta, hogy a betegségben szenvedők, társadalmilag nem megfelelő vagy antiszociális módon viselkedhetnek vagy feltűnő apátiát, érdektelenséget mutathatnak dolgok iránt.
Az emberek] egyértelmű ítélőképesség-károsodást mutathatnak, és nyelvi problémákat tapasztalhatnak – beleértve a nyelvi képességek csökkenését is, legyen szó beszédről vagy megértésről.
Bruce Willis beszéddel kapcsolatos nehézségei nagyrészt az afázia miatt vannak, de később a memóriazavarok is megnehezítik a beszélgetéseket.
Megkérdezném, hogy van, jól van-e, jól érzi-e magát. Tehetünk-e bármit, hogy jobban támogassuk. Nagyon szeretném tudni. Hogy fél-e. Hogy aggódik-e valaha is. Csak szeretnék egy kis beszélgetést folytatni vele
- mondta Emma a Diane Sawyernek adott interjújában.
A demencia különböző betegségek, például az Alzheimer-kór által okozott tünetek összessége. Emellett gyakoriak a napi feladatok elvégzésének nehézségei vagy a rossz koncentráció.
Az NHS weboldalán az alábbi tünetek vannak felsorolva:
Bruce Willis 2022-ben az afáziája után vonult vissza hollywoodi karrierjétől. Karrierje alatt számos díjat nyert, köztük egy 1987-es Golden Globe-díjat a Moonlighting című vígjáték-dráma sorozatban nyújtott alakításáért - számol be róla a Mirror.
Bár a munkától visszavonult, a családi körülményei megváltoztak, feleségétől, Emmától már külön él. A pár, kilenc évvel Demi Moore-al való válása után, 2009-ben házasodott össze. Demi volt férjével kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy felnőtt gyermekeik érdekében fontosnak tartja a családi egységet.
