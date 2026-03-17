Felfoghatatlan tragédia: három gyerek maradt árván

Megrázta a Michigan állambeli Huntington Woods városát Doug Chmiel halála. A 43 éves férfi a város közmunkaszolgálatánál dolgozott felügyelőként, és éppen egy vihar utáni takarításban segített, amikor bekövetkezett a tragédia.

Tragédia: három gyermek maradt árván

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A város közleménye szerint Chmiel március 13-án este dolgozott a tragédia helyszínén, miután egy erős szélvihar komoly károkat okozott a környéken. A csapat feladata az volt, hogy megtisztítsák az utakat, hogy a mentőjárművek könnyen közlekedhessenek. A munkálatok közben azonban tragikus baleset történt.

Miközben az utat tisztították, hogy a mentőjárművek át tudjanak haladni, egy lezuhanó faág eltalálta

– áll a város közleményében.

Véget vetett az életének a tragédia

A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, majd a férfit kórházba szállították.

Tragikus módon Doug később elhunyt, annak ellenére, hogy a helyszínen dolgozó mentők és a kórházi személyzet mindent megtett az életéért.

A helyszínen dolgozó munkatársak később felidézték a pillanatot, amikor a baleset történt. A beszámolók szerint először csak egy reccsenést hallottak.

Egy családtag által indított adománygyűjtő oldal szerint a faág a fejét találta el, ami súlyos agyvérzést okozott. Doug Chmiel feleségét, Dawn-t és három gyermekét – egy 7, egy 9 és egy 12 éves gyereket – hagyta hátra.

A város vezetése szerint a tragédia az egész közösséget megrázta

Ez hatalmas veszteség Huntington Woods teljes közössége számára. Az alkalmazottaink jelentik a szervezetünk alapját, és egy olyan kolléga elvesztése, aki ennyire elkötelezett volt a munkája és a közössége iránt, szívszorító.

A családtagok szerint Chmiel mindenki számára példát jelentett.

Doug az a fajta ember volt, aki mindig ott volt másoknak

– írta sógora az adománygyűjtő oldalon.

A férfi korábban a Nemzeti Gárdában is szolgált, és aktív tagja volt egy helyi gyülekezetnek, ahol sok barátságot kötött. A polgármester szerint mindig jókedvű emberként ismerték.

Doug mindig mosolygott, és gyakran mesélt arról, mit csinált a gyerekeivel a hétvégén – legyen az korcsolyázás, úszás vagy kempingezés.

A család támogatására indított adománygyűjtésből a temetési költségeket fedezik, és a három gyermek jövőjét szeretnék segíteni. A tragédia után a város vezetése pszichológiai segítséget is felajánlott az önkormányzati dolgozóknak, hogy segítsenek feldolgozni a történteket – írja a People.