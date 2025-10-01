Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
"Visszajön és mindenkit megöl" – retteg a baltás gyilkos áldozatának anyja

körözés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 05:30
nemzetközi elfogatóparancsrettegésbaltás gyilkos
Emil Gânj július óta menekül, miután kivégezte és felgyújtotta volt barátnőjét. A baltás gyilkos ellen már nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, a férfi a legkeresettebb bűnöző jelenleg Európában. Akár Magyarországon is rejtőzhet. Volt anyósa azonban retteg: a család attól félnek, hogy a férfi visszatér és velük is végez.

2025. júliusa óta égen-földön keresik Emil Gânjt, azt a brutális gyilkost, aki kegyetlen módon végezte ki a barátnőjét Romániában. Ismeretes, a férfi rárontott a 24 éves Andára, akit először lemészárolt egy baltával, majd rágyújtotta a házat. Hátborzongató tette után meglépett, a zsaruk pedig azóta is bottal üthetik a baltás gyilkos nyomát. 

baltás gyilkos
Rettegésben él és fejszével alszik a baltás gyilkos áldozatának anyukája   Fotó: Rendőrség

Rettegésben él a baltás gyilkos áldozatának anyja

Tette óta valóságos hajtóvadászat folyik a férfi után, a román hatóságok egy közel 800 fős csoportot állítottak rá a férfire. Azonban azóta sem találják, a hatóságok szerint azért, mert amellett, hogy Gânj speciális katonai kiképzést kaphatott, a gyilkosságot is előre kitervelhette: úgy tudni, hogy a férfi előre bekészített ételcsomagokkal, eldobható mobilokkal készült a menekülésre, azóta pedig nem kizárt, hogy föld alatti pincékben és második világháborús alagútrendszerekben húzza meg magát. 

Mint megírtuk, a baltás gyilkos miatt a magyar zsaruk is riadót fújtak, hiszen nem kizárt, hogy Gânj már elhagyta az országot és éppen Magyarországon ütött tanyát. 

"Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség, a képen látható veszélyes bűnöző megtalálására, aki a gyanú szerint kegyetlenül megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen. A férfi hollétéről egyelőre nincs információ, de a magyar és a román hatóságok is a kézre kerítésén dolgoznak" – közölte akkor a magyar rendőrség. 

Már nem csak Magyarországon vannak a nyomában van, ugyanis nemzetközi elfogatóparancs lépett érvénybe ellene. Most egyenesen az Europol körözési listájának élére került. 

A Maros megyei nemzetközi jogászbíróság munkatársai azt mondták, ez sem véletlen: állításuk szerint az ügy azért került európai terítékre, mert a férfi akár az Európai Unió állampolgáraira is veszélyt jelenthet. Gânj korábban azért került a rendőrök látókörébe, mert egy 13 éves lánnyal létesített szexuális kapcsolatot, míg később gyilkosság miatt is ült, mi több, egy másik emberölési ügyben is felmerült a neve. 

A fiatal áldozat, Anda családja azonban a nemzetközi körözés és az 5000 eurós nyomravezetői díj ellenére sem nyugodt: a tragikus sorsú fiatalasszony édesanyja ugyanis biztos benne, hogy gyermeke gyilkosa eljön értük is.

Nem hiszem, hogy elkapják. Arra számítunk, hogy visszajön és mindenkivel végez. A házban maradunk, van egy fejszénk, meg egy bunkónk

mondta el a TVR Infónak a gyászoló anya. 

 

 

