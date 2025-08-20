UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Hátborzongató: nem hiszed el, hol bukkant fel a Magyarországon is körözött baltás gyilkos

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 19:45
Emil Gânj július 8-án gyilkolta meg baltával a barátnőjét, majd meglépett. A hazánkban is körözött baltás gyilkost azóta mindenhol keresik, most hátborzongató helyen bukkant fel.

Mint arról a Bors többször is beszámolt, brutális román baltás gyilkost üldöznek már hosszú hetek óta nemcsak Romániában, hanem hazánkban is. Ismeretes: Emil Gânj július 8-án egy baltával rontott rá volt barátnőjére, a 24 éves Andára, akit meggyilkolt, majd a házat is rágyújtotta. Gânj a horrorisztikus tette után meglépett, a zsaruk pedig azóta 800 fős csapattal loholnak a nyomában. 

A baltás gyilkost már hetek óta hajszolják, de eddig csak civilek találkoztak össze vele. Most egy kisfiú ablaka alatt jelent meg / Fotó: Magyar Rendőrség/Facebook

Kisfiú ablaka előtt bukkant fel a román baltás gyilkos

Ennek ellenére a férfit azóta sem találják: mint azt a román hatóságok elmondták, Gânj rendkívül gyorsan mozog, ami egy szakértő szerint azért lehetséges, mert korábban a férfi elit katonai képzést is kapott.

A zsaruk emellett biztosak benne: a férfi jó előre kitervelte tettét, így több, eldobható mobiltelefonnal és előre elrejtett élelmiszercsomagokkal készült a menekülésre, időközben pedig valószínűleg pincékben húzza meg magát.

A férfi így már közel öt hete sikeresen rejtőzködik a rendőrök elől, sokak szerint ebben még a rokonai is segítik. Bár a zsaruk eddig nem tudtak rajtaütni, civilekkel már többször is szembe találta magát, legutóbb Maros és Beszterce környékén jelezték, hogy összefutottak vele: egy meghökkent pásztor találkozott össze a hidegvérű gyilkossal. Az idős férfi elmondta, hogy a férfi akkor is fejszével ólálkodott a környéken, amivel meg is fenyegette, majd ellopta az ebédjét. 

Most ismét felbukkant, azonban máshol: ezúttal ugyanis a Kolozsvárhoz közelebbi ponton, Mezősályiban tűnt fel, méghozzá ismét hátborzongató módon. A ProTv úgy tudja, hogy a helyi segélyhívót hétfőn (augusztus 18.) tárcsázta egy rémült, 23 éves férfi, aki elmondta: a baltás az udvarukon settenkedett. Mint kiderült, aznap csak kisfia volt otthon, aki az ablakon kipillantva egyenesen Románia legkeresettebb bűnözőjével nézett farkasszemet. A férfi viszont innen is elmenekült, a rémült gyermek pedig az első döbbenet után azonnal tárcsázta a szüleit:

Kinézett az ablakon és elment, elszaladt, ezt mondja a gyerek. Tudom, miért jött, szerintem ő is itt kötött ki, élelmet keresve

– mondta a lapnak a fiú apja. Ez már csak azért is ijesztő, mert a település mindössze pár kilométerre van Mezőméhestől, attól a településtől, ahol a júliusi vérengzést elkövette. 

A férfit rendkívül erőszakos és veszélyes bűnözőként tartják számon, nem véletlen: hosszú bűnlajstromot tudhat a háta mögött. Mint kiderült, korábban egyszer már elítélték egy 13 éves gyerekkel való szexuális kapcsolatért, később pedig gyilkosság miatt is ült már. Ezért a magyar rendőrség azt kéri: ha esetleg hazánkban is felbukkanna, és valaki szembe találkozna vele, eszébe se jusson feltartóztatni, inkább azonnal szóljon a rendőröknek.

 

