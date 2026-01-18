Döbbenet: már az FBI is üldözi a román baltás gyilkost - akár Magyarországon is lehet

Nyár óta többszáz ember hajszolja Emil Gânjt, azt a brutális román baltás gyilkost, aki kegyetlenül kivégezte nyáron volt barátnőjét, a 24 éves családanyát, Gyurca Andát. Mint arról a Bors is többször írt, a férfi már korábban szakított Andával, a férfi ugyanis kegyetlenül bánt a fiatal családanyával. Gânj viszont nem hagyta annyiban: egyik nap valósággal rárontott a nőre, akit először egy baltával meggyilkolt, majd rágyújtotta a családi házat.

Már az FBI is beszállt a baltás gyilkos felkutatásába Fotó: rendőrség

Az FBI is keresi a baltás gyilkost

A férfi ezután elmenekült és pillanatok alatt köddé vált. Olyannyira nyomtalanul eltűnt, hogy azóta sem találják, pedig közel 800 román rendőr iramodott utána. Sokakat felháborított a tehetetlenségük ugyanis egybehangzó vélemények szerint a férfit már régen kézre kellett volna keríteni, főleg úgy, hogy nem először mutatkozott meg a hidegvérű kegyetlensége:

Gânj először azért került a rendőrség látókörébe, mert szexuális kapcsolatot létesített egy 13 éves kislánnyal, utána pedig gyilkosságért is ült, míg egy másik gyilkosságban csupán a neve merült fel - ezt az esetet viszont idáig megúszta.

A zsaruk minden erejükkel igyekeznek védeni magukat, mint mondták: Gânj vélhetően nem csak, hogy jó előre kitervelte rémséges tettét, de a menekülési útvonalát is megtervezte. A zsaruk szerint ugyanis valószínűleg amellett, hogy második világháborús alagútrendszerekben mozog és pincékben húzza meg magát, előre bekészített élelmiszercsomagokkal és több, eldobható mobiltelefonnal is készült. Sokak szerint segítsége is akad: többen azt állítják, hogy a férfit a családja is segíti.

Anda családja hónapok óta felháborodottan szemléli a rendőrségi tehetetlenséget, mint elmondták: nem csak, hogy veszélyben érzik magukat, de sokkos állapotban nézik, hogy lányuk gyilkosa azóta is szabadon éli világát - nem véletlen, hogy a család azóta is védőőrizetben él.

Most viszont felcsillant előttük a remény: a román rendőrség ugyanis felkérte az FBI-t, hogy segítsenek Gânj felkutatásában.

A az áldozat családjának ügyvédje, Adrian Cuculis elmondta: már csak azért is örömteli a szövetségi nyomozók jelenléte, mert ők olyan fejlett technológiával dolgoznak, amikkel sokkal több információhoz jutnak, mint a román hatóság. Mint kiderült, pont ezért hívták őket: az FBI sokkal több adatot állíthat vissza, mint a helyi rendőrség. Nem lesz könnyű dolguk: a férfi bárhol - köztük Magyarországon is - lehet, emellett az sem kizárt, hogy a külsejét is megváltoztatta.