"Jövőre már újra versenyezni fogok!" - az Európa- és világbajnok kenus lányon csak egy speciális terápia segíthet

Benkucs Kíra még csak 20 éves, de gyönyörű eredményeket tudhat már magának. Az Európa- és világbajnok kenus lányt azonban nyolc évvel ezelőtt érte egy autóbaleset, aminek következtében olyan egészségügyi problémák jöttek elő, ami miatt Kíra már öt hónapja nem tudott vízre szállni. Pedig Kírának mindene az evezés, alig várja, hogy újra versenyezhessen. Most egy speciális terápiára gyűjt, ami megoldaná a problémáját és ami lehetővé tenné, hogy egy kihagyott szezon után jövőre újra versenyezhessen.
Benkucs Kíra általános iskolás korában szeretett bele vízi sportokba. Először sárkányhajózott, majd jött egy lehetőség, hogy kenura váltson. A fiatal lányt azonnal rabul ejtette a sportág, tehetségére pedig az edzői is felfigyeltek. A hosszan tartó kemény munka, a heti 10-11 edzés meghozta a gyümölcsét, Kíra elkezdett sikert sikerre halmozni.
Nyolc éve kezdtem el kenuzni, most is ugyanabban az egyesületben vagyok, ahol indultam. Elkezdtem versenyezni és egyre jobban fejlődtem. Idővel kikerültem világversenyekre is, ott dobogóra állhattam és olyan is volt, hogy nyertem. A tavalyi évben az olimpiai válogatón is elindultam
— mesélte lapunknak a fiatal sportoló.
Kíra már öt hónapja nem tudott vízre szállni, amióta egy hatalmas fájdalom-hullám miatt elvitte a mentő. A fiatal lány azt is elmesélte milyen út vezetett idáig:
Tavaly márciusban a versenyek előtt kezdődött a gerincpanaszom. Azt éreztem, hogy nagyon fáradt a gerincem, baj van a hátammal. Ekkor még nem is foglalkoztam vele, még az edzőmnek sem szóltam. Úgy voltam vele, hogy majd kipihenem és jobb lesz, de nem így lett. A szezon végére a világbajnokságon már egyenesen fájt, minden nap mentem masszőrhöz, illetve gyógyszert is szedtem rá és valahogy így kibírtam a versenyt. Utána jött még egy verseny, az országos bajnokság, ott viszont már az utolsó futamon alig bírtam leevezni. Rá egy pár hétre már felkelni is kínok között sikerült csak, a földön feküdtem a fájdalomtól.
- mondta a Borsnak a lány.
Ezt követően Kíra orvosról orvosra járt, de nem találták meg a probléma forrását, sőt volt, aki azt mondta abba kell hagynia a kenuzást. Kíra azonban ebbe nem törődött bele. Végül sikerült egy olyan speciális képalkotó vizsgálatot találnia, ami kiderítette mi okozza az állapotát.
Nem sokkal azelőtt, hogy Kíra elkezdte volna a kenuzást, családjával balesetet szenvedett. Egy másik autóval ütköztek frontálisan. Az ütközés következtében érte egy trauma a nyakát, az úgynevezett ostorcsapás szindróma, de ennek akkoriban még nem tulajdonított nagy jelentőséget. Súlyos sérüléseket sem szenvedett, pár zúzódás keletkezett rajta, illetve agyrázkódást kapott, de nem tört el semmije.
A trauma hatására azonban a nyakában és a hátában lévő szalagok meglazultak. Emiatt ha forgatja a fejét, akkor kicsúszik a koponya alatti egyes csigolya, ami olykor rosszulléteket, ájulást, és nagyon erős fejfájást szokott okozni a fiatal lánynak.
Kíra hátában és vállában már elvégezték a speciális terápiát, vagyis a PRP-t, aminek a lényege, hogy a levett vérplazmát altatásban visszainjekciózzák az ízületekbe és az ínszalagokba. Ez az eljárás megerősíti a szalagokat. A beavatkozás következtében Kíra háta és válla rengeteget javult, már lényegében olyan, mint a baleset előtt, a fájdalmai teljesen megszűntek.
Ugyanezt a terápiát még el kell végezni Kíra nyakában is, mert a laza nyaktáji ínszalagok okozzák a fiatal lány gyakori rosszulléteit. Kíra erre indított egy gyűjtést, és bár a célösszeg már összegyűlt, elmondta lapunknak, hogy a gyógytornákat élete végéig kell folytatnia, ahhoz pedig be kell szereznie rengeteg segédeszközt.
