"Jövőre már újra versenyezni fogok!" - az Európa- és világbajnok kenus lányon csak egy speciális terápia segíthet

Benkucs Kíra még csak 20 éves, de gyönyörű eredményeket tudhat már magának. Az Európa- és világbajnok kenus lányt azonban nyolc évvel ezelőtt érte egy autóbaleset, aminek következtében olyan egészségügyi problémák jöttek elő, ami miatt Kíra már öt hónapja nem tudott vízre szállni. Pedig Kírának mindene az evezés, alig várja, hogy újra versenyezhessen. Most egy speciális terápiára gyűjt, ami megoldaná a problémáját és ami lehetővé tenné, hogy egy kihagyott szezon után jövőre újra versenyezhessen.

Benkucs Kíra Európa- és világbajnok kenus azt reméli, a PRP terápi után jövőre újra vízre szállhat és még több érmet hozhat haza Magyarországnak.

Fotó: Beküldött

Benkucs Kíra általános iskolás korában szeretett bele vízi sportokba. Először sárkányhajózott, majd jött egy lehetőség, hogy kenura váltson. A fiatal lányt azonnal rabul ejtette a sportág, tehetségére pedig az edzői is felfigyeltek. A hosszan tartó kemény munka, a heti 10-11 edzés meghozta a gyümölcsét, Kíra elkezdett sikert sikerre halmozni.

Nyolc éve kezdtem el kenuzni, most is ugyanabban az egyesületben vagyok, ahol indultam. Elkezdtem versenyezni és egyre jobban fejlődtem. Idővel kikerültem világversenyekre is, ott dobogóra állhattam és olyan is volt, hogy nyertem. A tavalyi évben az olimpiai válogatón is elindultam

— mesélte lapunknak a fiatal sportoló.

Az Európa- és világbajnok kenus karrierje kis híján kerékbe tört

Kíra már öt hónapja nem tudott vízre szállni, amióta egy hatalmas fájdalom-hullám miatt elvitte a mentő. A fiatal lány azt is elmesélte milyen út vezetett idáig:

Tavaly márciusban a versenyek előtt kezdődött a gerincpanaszom. Azt éreztem, hogy nagyon fáradt a gerincem, baj van a hátammal. Ekkor még nem is foglalkoztam vele, még az edzőmnek sem szóltam. Úgy voltam vele, hogy majd kipihenem és jobb lesz, de nem így lett. A szezon végére a világbajnokságon már egyenesen fájt, minden nap mentem masszőrhöz, illetve gyógyszert is szedtem rá és valahogy így kibírtam a versenyt. Utána jött még egy verseny, az országos bajnokság, ott viszont már az utolsó futamon alig bírtam leevezni. Rá egy pár hétre már felkelni is kínok között sikerült csak, a földön feküdtem a fájdalomtól.

- mondta a Borsnak a lány.