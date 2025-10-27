Sikeres volt a műtét, újra evezhet a világbajnok kenus Kíra

Hónapok teltek el anélkül, hogy Benkucs Kíra, Európa- és világbajnok kenus vízre szállhatott volna. A fiatal lányt ugyanis fél évvel ezelőtt olyan fájdalomhullám kezdte kínozni, hogy az országos bajnokságon már alig bírt elevezni a célig. Az orvosok sokáig nem találtak magyarázatot Kíra fájdalmaira, és végül elérkezett az a pont is, ami egy sportoló legnagyobb rémálma: egy orvos azt mondta a lánynak, hogy talán örökre abba kell hagynia a versenyzést. Kíra azonban ebbe nem törődött bele, addig járt orvosról orvosra, míg megtalálták a baj forrását.
Hosszas keresgélés után megszületett a diagnózis: Kíra hátában, vállában és nyakában húzódó fájdalomért egy évekkel ezelőtti autóbaleset a felelős, amikor is egy másik autóval ütköztek frontálisan.
A balesetet Kíra komolyabb sérülések nélkül megúszta, a hatalmas erejű ütközés miatt azonban az ínszalagjai meglazultak, emiatt a koponya alatti csigolya olykor kimozdul a helyéről.
A fiatal lány sokáig egyáltalán nem érzékelte, hogy a baleset bármilyen hatással lenne a sportkarrierjére, de az évek során mégsem marad következmények nélkül. A laza ínszalagok és az el-el mozduló csigolya okozza tehát Kíra rosszulléteit, a hatalmas fejfájásokat és az ájulást.
Kiderült, hogy létezik egy speciális beavatkozás, az úgynevezett PRP terápia, aminek köszönhetően a laza ínszalagok megerősödnek, ennek az ára azonban elég magas. A fiatal sportoló lány ezért pár hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy gyűjtést szervez és az emberek segítségére támaszkodva megpróbálja összeszedni a szükséges összeget. A hatalmas összefogásnak hála meg is lett a műtét ára, Kíra pedig már át is esett a beavatkozáson.
A műtétet végül két részletben kellett megcsinálni, mert volt egy kisebb komplikáció. Az első kör október 10-én volt. Ott hátulról meg tudták csinálni a nyakamat, viszont mikor átfordítottak, rosszul reagáltam az egyik fertőtlenítőre, ezért félbe kellett hagyni. A második kör október 16-án volt, itt már a számon keresztül végezték a beavatkozást. Minden rendben ment. Kaptam plusz egy szúrást is a nyakam elülső részén is. Így még biztosabb lesz a gyógyulásom
— mesélte a fiatal sportoló lány lapunknak, majd így folytatta:
Így kicsit stresszesebb volt számomra, hogy kétszer is fel kellett feküdnöm a műtőasztalra, de nagyon kedvesek voltak bent a klinikán, így kompenzálták a félelmemet
— tette hozzá Kíra.
Az eljárás lényege, hogy a beteg levett vérplazmáját altatásban visszainjekciózzák az ínszalagokba, ezáltal sokat erősödnek az ízületek. Korábban Kíra már átesett PRP terápián, akkor a hátát és a vállát tették helyre, ezúttal pedig a nyakára fókuszáltak. Most pár hétig még pihennie kell, de ha minden jól megy, hamarosan újra sportolhat.
Evezni még addig nem fogok, míg nem múlik el az összes fájdalom. A vízen egy rosszullét balesetveszélyes tud lenni, de idővel a rosszullétek is el fognak múlni és mehet a meló ezerrel
— mondta.
Az orvosai tanácsára Kíra most még csak napi 10 percet tölthet úszással, de fokozatosan egyre többet sportolhat majd, s végül eljön újra az intenzív edzések időszaka. Kíra célja ugyanis, hogy jövőre újra versenyezhessen.
