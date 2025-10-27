Sikeres volt a műtét, újra evezhet a világbajnok kenus Kíra

Hónapok teltek el anélkül, hogy Benkucs Kíra, Európa- és világbajnok kenus vízre szállhatott volna. A fiatal lányt ugyanis fél évvel ezelőtt olyan fájdalomhullám kezdte kínozni, hogy az országos bajnokságon már alig bírt elevezni a célig. Az orvosok sokáig nem találtak magyarázatot Kíra fájdalmaira, és végül elérkezett az a pont is, ami egy sportoló legnagyobb rémálma: egy orvos azt mondta a lánynak, hogy talán örökre abba kell hagynia a versenyzést. Kíra azonban ebbe nem törődött bele, addig járt orvosról orvosra, míg megtalálták a baj forrását.

Az Európa- és világbajnok kenus lány nemsokára újra vízre szállhat

Fotó: Beküldött

Hosszas keresgélés után megszületett a diagnózis: Kíra hátában, vállában és nyakában húzódó fájdalomért egy évekkel ezelőtti autóbaleset a felelős, amikor is egy másik autóval ütköztek frontálisan.

A balesetet Kíra komolyabb sérülések nélkül megúszta, a hatalmas erejű ütközés miatt azonban az ínszalagjai meglazultak, emiatt a koponya alatti csigolya olykor kimozdul a helyéről.

A fiatal lány sokáig egyáltalán nem érzékelte, hogy a baleset bármilyen hatással lenne a sportkarrierjére, de az évek során mégsem marad következmények nélkül. A laza ínszalagok és az el-el mozduló csigolya okozza tehát Kíra rosszulléteit, a hatalmas fejfájásokat és az ájulást.

Egy speciális terápia segített az Európa- és világbajnok kenuson

Kiderült, hogy létezik egy speciális beavatkozás, az úgynevezett PRP terápia, aminek köszönhetően a laza ínszalagok megerősödnek, ennek az ára azonban elég magas. A fiatal sportoló lány ezért pár hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy gyűjtést szervez és az emberek segítségére támaszkodva megpróbálja összeszedni a szükséges összeget. A hatalmas összefogásnak hála meg is lett a műtét ára, Kíra pedig már át is esett a beavatkozáson.

A műtétet végül két részletben kellett megcsinálni, mert volt egy kisebb komplikáció. Az első kör október 10-én volt. Ott hátulról meg tudták csinálni a nyakamat, viszont mikor átfordítottak, rosszul reagáltam az egyik fertőtlenítőre, ezért félbe kellett hagyni. A második kör október 16-án volt, itt már a számon keresztül végezték a beavatkozást. Minden rendben ment. Kaptam plusz egy szúrást is a nyakam elülső részén is. Így még biztosabb lesz a gyógyulásom

— mesélte a fiatal sportoló lány lapunknak, majd így folytatta:

Így kicsit stresszesebb volt számomra, hogy kétszer is fel kellett feküdnöm a műtőasztalra, de nagyon kedvesek voltak bent a klinikán, így kompenzálták a félelmemet

— tette hozzá Kíra.