„26 évesen azt mondták, egészséges vagyok – most napjaim vannak hátra”

Luke Taylor, egy 27 éves édesapa sokáig azt hitte, hogy a visszatérő fejfájása „csak migrén”. Az orvosok évekig megnyugtatták, hogy egészséges, ám amikor állapota hirtelen romlani kezdett, kiderült, hogy egy rendkívül ritka agydaganat áll a háttérben.

Élet és halál között lebegett az apa

Az apa sem hitte el a diagnózist

A cheshire-i Warringtonból származó, civil mérnökként dolgozó férfi elmondása szerint már tíz éve küzdött súlyos fejfájással. A rohamokat gyakran napokig tartó hányinger és hányás kísérte. Többször felkereste a háziorvosát, de állítása szerint minden alkalommal azt mondták neki, hogy egészséges, és a panaszait egyszerű migrén okozza.

A helyzet 2025 júliusában romlott drámaian. Luke ekkor már naponta többször szenvedett migréntől és rosszulléttől. Végül ragaszkodott ahhoz, hogy MRI-vizsgálatot végezzenek rajta. A felvétel kimutatta, hogy haemangioblastomája van – ez egy rendkívül ritka agydaganat, amely az agyban és a gerincvelőben is kialakulhat. A diagnózis sokkolta a fiatal apát.

Amikor ilyen hírt kapsz, teljesen magadba zuhansz. Az ember fejében száguldanak a gondolatok, nem akar beszélni senkivel, és azt érzi, hogy vége az életének

– mondta.

Lukénak sürgős műtétre volt szüksége. Az orvosok figyelmeztették, hogy ha nem operálják meg azonnal, akár napjai is hátra lehetnek. A kilencórás agyműtétet a liverpooli Walton Kórházban végezték el, és a sebészeknek sikerült teljes egészében eltávolítaniuk a daganatot.

Elmondása szerint a legnehezebb az volt, hogy szembe kellett néznie a gondolattal: talán nem láthatja felnőni a lányát, és nem tudta, hogyan mondja el a családjának, mi történik vele. A műtét után Luke rendszeres ellenőrzésekre jár. Az elkövetkező tíz évben félévente vizsgálják majd a szemét, az agyát, a gerincét és a testét, hogy időben észrevegyék, ha a daganat esetleg visszatér, tudta meg a Mirror.