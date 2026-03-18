BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Sándor, Ede névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„26 évesen azt mondták, egészséges vagyok – most napjaim vannak hátra”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 14:00
A betegség váratlanul érkezett. Az apa az életét féltette.

Luke Taylor, egy 27 éves édesapa sokáig azt hitte, hogy a visszatérő fejfájása „csak migrén”. Az orvosok évekig megnyugtatták, hogy egészséges, ám amikor állapota hirtelen romlani kezdett, kiderült, hogy egy rendkívül ritka agydaganat áll a háttérben.

Élet és halál között lebegett az apa
Fotó:  Unsplash

Az apa sem hitte el a diagnózist

A cheshire-i Warringtonból származó, civil mérnökként dolgozó férfi elmondása szerint már tíz éve küzdött súlyos fejfájással. A rohamokat gyakran napokig tartó hányinger és hányás kísérte. Többször felkereste a háziorvosát, de állítása szerint minden alkalommal azt mondták neki, hogy egészséges, és a panaszait egyszerű migrén okozza.

A helyzet 2025 júliusában romlott drámaian. Luke ekkor már naponta többször szenvedett migréntől és rosszulléttől. Végül ragaszkodott ahhoz, hogy MRI-vizsgálatot végezzenek rajta. A felvétel kimutatta, hogy haemangioblastomája van – ez egy rendkívül ritka agydaganat, amely az agyban és a gerincvelőben is kialakulhat. A diagnózis sokkolta a fiatal apát. 

Amikor ilyen hírt kapsz, teljesen magadba zuhansz. Az ember fejében száguldanak a gondolatok, nem akar beszélni senkivel, és azt érzi, hogy vége az életének

– mondta.

26 évesen azt mondták, egészséges vagyok – most napjaim vannak hátra

Lukénak sürgős műtétre volt szüksége. Az orvosok figyelmeztették, hogy ha nem operálják meg azonnal, akár napjai is hátra lehetnek. A kilencórás agyműtétet a liverpooli Walton Kórházban végezték el, és a sebészeknek sikerült teljes egészében eltávolítaniuk a daganatot.

Elmondása szerint a legnehezebb az volt, hogy szembe kellett néznie a gondolattal: talán nem láthatja felnőni a lányát, és nem tudta, hogyan mondja el a családjának, mi történik vele. A műtét után Luke rendszeres ellenőrzésekre jár. Az elkövetkező tíz évben félévente vizsgálják majd a szemét, az agyát, a gerincét és a testét, hogy időben észrevegyék, ha a daganat esetleg visszatér, tudta meg a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
