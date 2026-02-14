Migrénekkel küzdött a fiatal nő, majd eszméletlenül találtak rá az ágyában

Egy 22 éves szurkolólány jelenleg is altató hatása alatt fekszik az intenzív osztályon, miután migrénje egy súlyos, és egyben rejtélyes egészségügyi problémává fajult.

A fiatal migrénje és rohamai igazi orvosi rejtéllyé nőtték ki magukat. Fotó: GoFundMe

Migrénje után eszméletlenül találták meg az ágyban a fiatalt

Maddie Clary-t eszméletlenül találták az ágyában, miután édesanyja megpróbálta felébreszteni őt január 24-én, szombaton. Az ezt megelőző héten a fiatal súlyos migrént tapasztalt, de úgy tűnt, hogy állapota javulóban van. Emellett csak influenzaszerű tüneteket tapasztalt, így a családot sokként érték a történtek.

Azt mondta, hogy a tarkóján érzett fájdalommal kezdődött, ami a feje elülső, bal oldalára sugárzott. Hozzátette, hogy korábban soha nem volt ilyen fájdalma, és azt is mondta, hogy nagyon hányingere van

- mondta édesanyja, Erin Clary.

Erin, aki szintén migréntől szenved, azt mondta a lányának, hogy vegyen be fájdalomcsillapítókat, és próbálja meg kialudni az egészet, illetve maradjon a sötét szobában, távol az erős fényektől. Maddie később felkeresett egy háziorvost is a tüneteivel, de a migrénes fejfájást gyakorinak hitték.

A péntek este Maddie még nevetett, és úgy tűnt, mint akinek semmi problémája sincsen, miközben a család együtt vacsorázott és tévézett. Másnap reggel azonban édesanyja érezte, hogy valami nincs rendben, amikor nehezen tudta felébreszteni, hogy elinduljon a munkába.

Igazi orvosi rejtély az állapota

Maddie-t a Bathurst Kórházba szállították, ahol szüleinek, Erin-nek és Andrew-nak azt mondták, hogy rohama volt. Azóta átszállították a Sydney-i Royal Prince Alfred Kórházba (RPAH), de rohamai csak fokozódtak, gyakoribbak és intenzívebbek lettek, így epilepsziára alkalmazott gyógyszert kapott, valamint megnövelték az altatást, hogy agya pihenni tudjon.

Mindeközben vizsgálatokon esett át, beleértve a CT-t, MRI-t és gerinccsapolást, de az orvosok még mindig keresik a válaszokat. Jelenleg feltételezett autoimmun encephalitis miatt kezelik, amely során az immunrendszer megtámadja az idegsejtek fehérjéit, gyulladást okozva az agyban. Azonban hivatalos diagnózis még nincs.

Sajnos már több mint 2 hét telt el azóta, hogy Maddie intenzív osztályon van. A mai napig számos vizsgálatot végeztek rajta, és mindegyik negatív eredményt mutatott. Szóval, mondhatni, ő egy orvosi rejtély

- írta édesanyja a fiatal támogatására létrehozott GoFundMe-oldalon.