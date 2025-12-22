Először szoptatta kisfiát az édesanya, majdnem végzett vele a szepszis a kórházban

Ellie Marples császármetszéssel hozta világra kisfiát, Albie-t. Nem sokkal a kicsi születése után, miközben először szoptatta gyermekét, hirtelen rosszul lett - az életét majdnem a szepszis vette el.

Első szoptatásánál halt bele majdnem szepszisbe az anyuka / Illusztráció: Pexels

Az édesanya már akkor nem érezte jól magát, amikor a szülés után visszatolták a kórterembe. Hirtelen elszédült és forogni kezdett vele a világ.

Nem tudtam oltani a szomjamat, minden elsötétült. Nagyon rosszul éreztem magam, majd vért hánytam. Pánikba estem, és utána semmire sem emlékszem

- mesélte az anyuka.

A 32 éves nő állapota gyorsan romlott, ezért az orvosok mesterséges kómába helyezték három hétre.

A fiatal anyukánál szepszis és más szövődmények is kialakultak

A vizsgálatok kimutatták, hogy több szervi elégtelenség és szepszis alakult ki nála, miután ritka magzatvízembóliát szenvedett el. Ez az állapot akkor fordul elő, amikor a magzatvíz az anya véráramába kerül.

Ellie-t életfenntartó gépekre kapcsolták, és a szepszis következtében a vastagbele 80 százalékát el kellett távolítani, valamint sztómazsákot kapott.

Életmentő méheltávolításon is átesett, miután kiderült, hogy a méhe és a méhnyaka teljesen elfertőződött. Az orvosok közölték vele: több gyermeke már nem lehet, de szerencsésnek mondhatja magát, hogy életben maradt.

Életem egyik legboldogabb napjának kellett volna lennie, de rémálommá változott. Körülbelül 22 órán át vajúdtam. Amikor megkaptam az epidurális érzéstelenítést, már teljesen kitágultam, nyomtam, de a baba nem jött

- idézte fel a Mirror-nak utolsó emlékeit Ellie.

Az anyuka zavartan ébredt fel a kómából, azt sem tudta, hol van - egy ápoló mesélte el neki, min ment keresztül. Az édesanya akkor csak arra tudott gondolni, mennyire hálás azért, hogy életben maradt, és láthatja megszületett gyermekét.

Bár fizikailag felépült, lelkileg még egy évvel később is próbálja feldolgozni a történteket. Legnagyobb félelme az volt, hogy a kómában töltött idő miatt nem tud majd kötődni a fiához, de szerencsére ez nem így történt: