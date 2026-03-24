Csak kisfiával szeretett volna játszani, amputálni kellett a lábát

Egy napsütéses, gyerekkacajtól hangos napon vett 180 fokos fordulatot annak a Nicola Dorannak az élete, aki kisfiával csupán a játszótéren csúszdázott, amikor súlyos balesetet szenvedett. Az édesanya ugyanis, akinek 13 év küzdelmébe került, mire megszületett Oliver, nyílt csonttörést szenvedett a parkban, miután lába beakadt a csúszdába, miközben teste többi része dőlt előre Oliverrel a karjában. Habár a kicsi nem sérült meg, az ő lábát amputálni kellett. Ennek ellenére fia miatt soha nem adta fel egy pillanatra sem.

Amputálni kellet a lábát, miután kisfiával a játszótéren játszott / Illusztráció: Pexels

Lenéztem és láttam, hogy a bal lábam teljesen rossz irányba fordult 180 fokkal. Teljesen eltört, és a csontom kilátszott. Sokkolt állapotban feküdtem a földön. Szerencsére az, aki odarohant segíteni, történetesen egy mentős volt. Kórházba vittek, és másnap komoly műtéten estem át. Eltört a szárkapocscsontom és a bokám

- emlékezett vissza Nicola a 2017-es balesetre, ami miatt munkaképtelen lett és a szüleihez kellett költöznie Oliverrel.

Habár az anya lábát próbálták fém rögzítésekkel megmenteni, egy csontvizsgálat után kiderült, a csont a sérült lábban kezd elhalni. Ezt követően jött az amputáció.

Tudtam, hogy ez teljesen megváltoztatja az életemet. Nem tudtam, hogyan mondom el majd a fiamnak, hogy elveszítem a lábam. Mégis, ő megértőbb és támogatóbb volt, mint bárki a korában. Azt mondta, ha ettől könnyebb lesz az életem, akkor ezt is túléljük és ez valami hihetetlenül érett gondolat volt tőle. A felépülésben is az ő bátorító szavai inspiráltak

- közölte Nicola, aki jelenleg protézislábbal és rehabilitációra jár. Mi több, újra elkezdte a hidegvizi, jeges úszást is. A mentális gondokkal, amit testképzavara okoz, azonban továbbra is meg kell küzdenie.

Fürdőruhában az ember teljesen kiszolgáltatott. Természetes, hogy az emberek a lábadra néznek. A műtét óta sok minden küzdelem. Ami hajt, az az anyaság és az, hogy megmutassam Olivernek: bármit elérhetsz, ha elszánod magad

- idézte őt a Mirror.