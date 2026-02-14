Sztrókot kapott az iskolában egy 9 éves lány: mire felébredt, járni és beszélni sem tudott

Amikor Laura Stockley telefonja egy péntek délután megszólalt a boltban, ekkor azt hitte, a lánya, Scarlett tornaórán elesett vagy eltörte valamijét. Azonban, amit mondtak neki, teljesen sokkolta, lánya csupán 9 évesen sztrókot kapott.

Sokként érte a családot a sztrók híre. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Beszélni és járni sem tudott a sztrók után a fiatal

Az édesanyának először azt mondták, lányának váratlan rohama lett, de mire odaért az iskolához, már teljesen eszméletlen volt. A mentősök agykárosodásra gyanakodtak, és a közeli kórházba rohantak vele, Hastings-be.

Scarlett egy teljesen egészséges fiatal lány volt, így az egész család ledöbbent, amikor a vizsgálatok egy korábban nem észlelt arteriovenosus malformáció, az úgynevezett AVM által okozott hatalmas agyvérzést mutattak ki.

Ez alapvetően az agyadban lévő vérerek veleszületett összegabalyodását jelenti. Nem is tudod, hogy van ilyened, amíg túl késő nem lesz. Mindannyiunknak lehet. Olyan, mint egy ketyegő időzített bomba

- magyarázta Laura.

A fiatal lányt a londoni King’s College Kórházba szállították, és órákon belül a sebészek közölték a szüleivel, hogy meg kell műteni, vagy nem éli túl az éjszakát.

Scarlett este 10-kor került a műtőbe, és hajnali 3-ra már kint is volt. Viszont kevesebb mint 48 óra múlva újra rohamok jelentkeztek nála, mivel a duzzanat veszélyes nyomást okozott az agyában. Ezt követően koponyaműtéten esett át, és több mint két hetet töltött intenzív osztályon.

A betegség neheze azonban még hátra volt. Az orvosok lassanként elkezdték csökkenteni a gyógyszeradagokat, hogy rájöjjenek, egyáltalán felismeri-e saját szüleit a fiatal.

Fogalmuk sem volt, mennyire sérült az agya. Csak visszafojtottuk a lélegzetünket. Először könyörögsz, hogy kérlek, éld túl ezt. Aztán könyörögsz, hogy kérlek, ne légy agyhalott. Aztán arra gondolsz, hogy nem töltheti az életét végéig kerekesszékben

- emlékezett vissza édesanyja.

Scarlett gyakorlatilag sztrókot kapott. Nem tudott beszélni, járni vagy enni. Az osztályon rehabilitáció során újra kellett tanulnia az alapvető készségeket. Az orvosok később megállapították, hogy bal oldali bénulása és féloldali agyi bénulása van, ami azt jelenti, hogy a bal karja mindig is csak támasztókarként fog szolgálni.