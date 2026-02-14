Sztrókot kapott az iskolában egy 9 éves lány: mire felébredt, járni és beszélni sem tudott

Amikor Laura Stockley telefonja egy péntek délután megszólalt a boltban, ekkor azt hitte, a lánya, Scarlett tornaórán elesett vagy eltörte valamijét. Azonban, amit mondtak neki, teljesen sokkolta, lánya csupán 9 évesen sztrókot kapott.
Az édesanyának először azt mondták, lányának váratlan rohama lett, de mire odaért az iskolához, már teljesen eszméletlen volt. A mentősök agykárosodásra gyanakodtak, és a közeli kórházba rohantak vele, Hastings-be.
Scarlett egy teljesen egészséges fiatal lány volt, így az egész család ledöbbent, amikor a vizsgálatok egy korábban nem észlelt arteriovenosus malformáció, az úgynevezett AVM által okozott hatalmas agyvérzést mutattak ki.
Ez alapvetően az agyadban lévő vérerek veleszületett összegabalyodását jelenti. Nem is tudod, hogy van ilyened, amíg túl késő nem lesz. Mindannyiunknak lehet. Olyan, mint egy ketyegő időzített bomba
- magyarázta Laura.
A fiatal lányt a londoni King’s College Kórházba szállították, és órákon belül a sebészek közölték a szüleivel, hogy meg kell műteni, vagy nem éli túl az éjszakát.
Scarlett este 10-kor került a műtőbe, és hajnali 3-ra már kint is volt. Viszont kevesebb mint 48 óra múlva újra rohamok jelentkeztek nála, mivel a duzzanat veszélyes nyomást okozott az agyában. Ezt követően koponyaműtéten esett át, és több mint két hetet töltött intenzív osztályon.
A betegség neheze azonban még hátra volt. Az orvosok lassanként elkezdték csökkenteni a gyógyszeradagokat, hogy rájöjjenek, egyáltalán felismeri-e saját szüleit a fiatal.
Fogalmuk sem volt, mennyire sérült az agya. Csak visszafojtottuk a lélegzetünket. Először könyörögsz, hogy kérlek, éld túl ezt. Aztán könyörögsz, hogy kérlek, ne légy agyhalott. Aztán arra gondolsz, hogy nem töltheti az életét végéig kerekesszékben
- emlékezett vissza édesanyja.
Scarlett gyakorlatilag sztrókot kapott. Nem tudott beszélni, járni vagy enni. Az osztályon rehabilitáció során újra kellett tanulnia az alapvető készségeket. Az orvosok később megállapították, hogy bal oldali bénulása és féloldali agyi bénulása van, ami azt jelenti, hogy a bal karja mindig is csak támasztókarként fog szolgálni.
Laura hónapokat töltött lányával a kórházban, majd 5 hónappal a történtek után hazaengedték, de műtéti sebe nem akart meggyógyulni. Végül 10. születésnapján visszatértek a kórházba, mivel súlyos koponyafertőzése lett. A sebészek eltávolítottak egy csontdarabot, így Scarlett több mint három hónapig koponyája egy része nélkül élt.
Fizikailag látni lehetett, ahogy a feje állandóan lüktet. Sisakot kellett viselnie, mert esés esetén nem volt, ami védje a fejét. Utálta ezt!
- mondta édesanyja.
A fiatalnak eddig 9 műtétje volt, lemezeket és bőrátültetéseket kapott, és hosszú ideig antibiotikumot szedett, de valószínűleg további beavatkozások várnak még rá. Mindezek ellenére szülei szerint erősebb, mint valaha, és pozitívan küzd annak érdekében, hogy jobban legyen.
Bárhová is megy, egyszerűen beragyogja a szobát. A kórházban azt mondták, hogy tökéletes páciens. Soha nem panaszkodott. Egyszerűen csak tette a dolgát.
Az édesanya elárulta, hogy Scarlett a fizioterápiája rendkívül drága, és nehéz helyzetben vannak, amióta fel kellett adni munkáját, hogy gondoskodjon róla.
Úgy éreztem, mintha egyedülálló szülők lettünk volna. A testvérére, Grace-re is figyelni kellett, miközben én szó szerint nem mozdultam el Scarlett mellől.
Mindeközben a fiatal lány kihagyta a 4. év utolsó félévét, az 5. évfolyam egészét, és a 6. évfolyam nagy részét. Csak nemrég tért vissza az iskolába napi három órára.
Bár az orvosok azt mondták, nem fog teljesen felépülni, szülei nem adták fel, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy jobban legyen - írta a Mirror.
