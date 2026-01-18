Vészhelyzet az állatkórházban: ez volt a gyönyörű németjuhász utolsó esélye

Vészhelyzet! Könnyek, aggódás, olykor dráma és tragédia, sokszor pedig megkönnyebbülés és mosoly. Így zajlik az élet a Budapesti Állatkórház éjszakai ügyeletén, ahol Tappancs életéért küzdöttek.

Vészhelyzet az állatkórházban: : Sírva búcsúzott kutyájától a gazdája a műtét előtt

Fotó: TV2

Vészhelyzet az állatkórházban: válságos állapotban Tappancs

Tappancs, a hűséges házikedvenc válságos állapotban érkezik az ügyeletre. Ami egyszerű rosszullétnek indult, pillanatok alatt élet-halál harccá válik. A német juhászkutyát gazdái azért hozzák be az állatorvosi ügyeletre, mert a kutya elesett, gyenge és hányt. Az éjszakai ügyeletben ugyanúgy zajlik az élet, akár az embereket ellátó kórházakban: röntgenfelvétel és ultrahangvizsgálat vár Tappancsra, hogy megállapíthassák, mi a baja. Az orvos az ultrahang alapján felállítja a diagnózist, amit hamarosan közöl is a gazdikkal. A kutya hasürege tele van folyadékkal és a lépe is megrepedt. Kritikus helyzetbe került - vajon meg tudják menteni az életét?

Nehéz döntés vár a gazdáira: ha nem műtik meg a kutyát, szinte bizonyosan elpusztul, de a műtéti altatásnak is komoly kockázata van.

Nehezen fogjuk elviselni, ha ebből nem jövünk ki jól

– mondja a családfő és fájó szívvel búcsúznak kedvencüktől.

Még egy utolsó simogatás a műtét előtt

Fotó: TV2

Tappancsot leborotválják és előkészítik a műtétre. A kutya rémülten néz, de érzi, hogy segíteni szeretnének rajta, enyhíteni a fájdalmán. Ezért tűri a vizsgálatokat olyan szépen. Most vért vesznek tőle és kap egy kanült, azon keresztül fogják beadni neki a műtéthez az altatót. Műtét előtt még egy kicsit együtt lehet a családjával, farokcsóválással jelzi, hogy megnyugtató számára: nem hagyták itt a bajban, egyedül.

Tappancs megszeppenve áll a rendelőben

Fotó: TV2

Az állatorvos megérkezik, lépésről lépésre elmagyarázza az aggódó gazdiknak, hogy mi is fog most következni. Közli a diagnózist is: Tappancsnak valószínűleg bélcsavarodása van. A szomorú hír az, hogy ha a diagnózisa jó, akkor 50-50 százalék, hogy a kutya túléli, még akkor is, ha jól sikerül a műtét.

Vasárnap este a TV2 Vészhelyzet az állatkórházban című műsorában kiderül, hogy a kutyus hazatér-e még valaha...

A TV2 új realityjében éjjel- nappal ádáz küzdelem folyik az állatokért. Vasárnap este 18 óra 55 perctől együtt izgulhatunk a házikedvencekért és az állatkert lakóiért, a hüllőktől a kutyákon át a lovakig. Egy biztos: az állatorvosok mindent megtesznek, hogy megmentsék őket!