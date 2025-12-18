Új sorozat érkezik a TV2-re, ilyen még nem volt! - Ezt nem érdemes kihagyni

A Vészhelyzet az állatkórházban testközelből mutatja meg a hazai állatgyógyászat legnagyobb szakembereinek kivételes munkáját, amellett, hogy hol aggodalmas és félelmetes, hol felemelő és cuki vetületben hozza el a valódi és éles helyzeteket.

Fotó: TV2

Ebben a vadonatúj formátumban testközelből hozzuk el azokat az izgalmas orvosi eseteket, amelyek azonnali reakciót és beavatkozást igényelnek, bemutatva a sürgősségi ellátás kulisszáit. Emellett a kameráinkkal végig kísérjük azokat az egyedi esetek által kiváltott, mély emberi érzéseket, amelyek a kedvenceikhez kötik a gazdáikat

- mondta el Kirády Attila, a műsor megálmodója és kreatív producere, az IKO kreatív igazgatója.

A kamerák olyan kiemelt helyszínek műtőiben, kezelőiben vagy éppen várótermeiben forognak majd, mint az Állatorvostudományi Egyetem Kisállat-, Egzotikusállat- és Lóklinikája, a Fővárosi Állat – és Növénykert, valamint a Budapesti Állatkórház éjszakai ügyelete.

A világon harmadikként alapított, közel 250 éves múltra visszatekintő állatorvos-képző intézményünk méltán vívta ki a világ elismerését. Állatorvosaink számára az állatok gyógyítása, védelme egy olyan hivatás, amely nem csak az állatokról szól, hiszen társállataink, házi kedvenceink egészsége a családok életét is befolyásolja. Haszonállataink egészségvédelme, a járványoktól történő megóvása az élelmiszerláncon keresztül a társadalom egészére hatással van

– kezdte Prof. Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora.

Az állatok nem beszélnek a mi nyelvünkön, Dr. Dolittle figurája mégis megérti őket, gyakorlatilag nekünk is az ő bőrébe kell bújnunk nap, mint nap. Folyamatosan tanulunk és keményen dolgozunk, ezáltal egyre többet tudunk meg a bennünket körülvevő csodálatos állatokról. Én a vadállatok orvosa vagyok, ezért leginkább az ő nevükben szólok. A legtöbbjük védtelen, és a legnagyobb ellensége az ember – szükségük van ránk, akik megvédjük őket, de nekünk is szükségünk van rájuk, hogy ne veszítsük el egyiküket sem a Föld élővilágából

– vélekedett Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat – és Növénykert főigazgatója és főállatorvosa.

A Budapesti Állatkórházban a nap 24 órájában fogadjuk betegeinket. Számos szakrendelésünk mellett sürgősségi ügyeletet is működtetünk, ami éjjel és ünnepnapokon is elérhető. Az ide érkező gyakran súlyos, drámai esetek ellátása olykor komoly szakmai és emberi kihívások elé állít minket. Elhivatott kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a kis betegek rendkívüli helyzetekben és rendkívüli időpontokban is szakszerű ellátáshoz juthassanak. Örülünk, hogy bepillantást engedhetünk a sürgősségi ügyelet kihívásokkal teli világába

– tette hozzá Dr. Bende Balázs, a Budapesti Állatkórház vezetője.