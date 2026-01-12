Felfedik magukat az idegenek 2026-ban? Évről évre növekszik az UFO-észlelések száma a Földön

A szakértők attól tartanak, hogy az idegenek egyre bátrabbak lesznek, ugyanis több évnyi adatból kiderült, hogy egyre többször merészkednek UFO-k repülőterek közelébe. Mindemellett arra is figyelmeztettek, hogy 2026 lehet az az év, amikor hivatalosan is megérkeznek a bolygónkra a földönkívüliek.

Több évnyi adatból derült ki, hogy egyre bátrabbak az UFO-k. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Meredeken növekszik az észlelések száma a repülőtereken

A hivatalos kormányzati adatok szerint évről évre nő az atmoszférában észlelt azonosítatlan objektumokkal kapcsolatos incidensek száma. Azonban ez a szám az elmúlt években egy elég meredek emelkedésbe kezdett, amely aggodalomra adhat okot.

Az Egyesült Királyság Polgári Légiközlekedési Hatóságának (CAA) statisztikái szerint 2010 januárjában mindössze egy ilyen esetet rögzítettek. Ez a szám 2017-re 14-re ugrott, majd 2023-ban már 20 bejelentést regisztráltak. 2024-ben 24 incidens történt, tavaly pedig összesen 19-et jegyeztek fel, de ez a szám még tovább növekedhet.

A CAA közlése szerint ezek mind Airprox vagy egyéb légiközlekedés-biztonsági eseményekről szóló jelentések, amelyek olyan objektumokat érintenek, amelyeket azonosítatlannak, ismeretlennek vagy szokatlannak írtak le. A hivatalos dokumentumok olyan helyzeteket részleteznek, amikor a repülés biztonsága sérült vagy veszélybe került.

Az UFO-szakértők szerint mindez nem véletlen

Az idegenvadászok nem tartják mindezt különösebben szokatlannak, sőt szerintük mindez azt mutatja, hogy az idegenek egyre merészebbek.

Valójában ez egyáltalán nem olyan meglepő, ha figyelembe vesszük, min ment keresztül a világ az elmúlt években. Káoszban voltunk. A Covid lecsapott, a világ még mindig zűrzavaros, és most már a harmadik világháborúról is beszélnek a közeljövőben

- magyarázta Robert Pulme paranormális szakértő.

A szakértő szerint minden nagyon bizonytalan a világban, így ha egy idegen életforma kapcsolatba szeretne lépni velünk, legyen az jó vagy rossz szándékkal, akkor erre a legjobb idő, amikor káoszban van a bolygó:

Sok jel mutat arra, hogy 2026 lehet az az év, amikor nyilvánosan is megjelenhetnek a földönkívüliek a Földön. Úgy hisszük, már jóval korábban is itt voltak, csak csendben.

Pulme szerint ez lesz az az év, amikor a földönkívüliek megteszik az első nagy lépést felénk, így érdemes lesz mindenkinek az eget pásztázni - írta a Daily Star.