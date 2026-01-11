Édesanyja karjaiban hunyt el a tini: "Soha nem fogjuk feldolgozni a elvesztését"

Fájt a feje, majd 48 órán belül életét vesztette az a tinilány, aki édesanyja karjaiban vette utolsó lélegzetvételét. A 19 éves, brit Áine Rose Hurst és anyja, Kerry nem is sejtették, hogy a fiatal lány fejfájását vérrög okozza, és nem az, hogy másnapos az előző esti italozás után. Miután otthon összeesett, mentőt riasztottak hozzá, azonban a kórházban élve életét vesztette. Kerry még utoljára magához ölelhette gyermekét, aki túl korán távozott az élők sorából.

Édesanyja karjaiban hunyt el a tinilány Fotó: Shutterstock

A tragédiát nem más okozta, mint Áine fogamzásgátló tablettájának egy rendkívül ritka szövődménye. Édesanyja először szólalt meg a nyilvánosság előtt a tragédia óta.

Áine volt a leggyönyörűbb, legviccesebb, leggondoskodóbb lány. Soha nem fogjuk feldolgozni a elvesztését, de ha az ő emlékében akár csak egyetlen életet is megmenthetünk, az némi vigaszt jelent számunkra

- közölte az 52 éves Kerry.

Aggódtam amiatt, hogy miután először abbahagyatták vele a tabletta szedését, magasvérnyomás miatt később újra felírták neki. Furcsának találtam, de bíztam a háziorvosban. Egy pillanatig sem gondoltam, hogy Áine bármilyen veszélyben lenne. Most gyötör a lelkiismeret, bárcsak kiálltam volna magunkért, és ragaszkodtam volna ahhoz, hogy visszamenjünk az orvoshoz

- jegyezte meg a gyászoló anya, hozzátéve: hihetetlenül gyorsan történt minden. Áine egyik pillanatban még csak a fejét fájlalta, nem sokkal később pedig már sírt, annyira rosszul volt, és végül össze is esett.

Egyetlen lányuk elvesztése miatt pedig Kerry és férje, Graham létrehoztak egy alapítvány Áine nevében, amellyel a fogamzásgátló tabletták lehetséges mellékhatásaira és veszélyeire akarják felhívni a figyelmet - írja a Mirror.