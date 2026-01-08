Felfoghatatlan tragédia: 31 évesen, álmában halt meg a népszerű pultos

Egy 31 éves pultost, akit ismerősei életvidám személyként ismertek, holtan találtak londoni lakásában, miután feltételezhetően szívrohamot kapott. Családja teljesen összetört a halálhír hallatán.

Szívroham okozhatta a fiatal tragikus halálát. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Tragikus hirtelenséggel ragadta el a szívroham a fiatalt

Matteo Leonera lakótársai január 4-én, vasárnap hajnalban találtak rá eszméletlenül. Bár azonnal mentőt hívtak, a fiatal életét már ők sem tudták megmenteni, aki feltételezhetően álmában hunyt el. A boncolás eredményei még nem készültek el, de az előzetes jelentések szerint a halál oka valószínűleg szívroham lehetett.

Matteo állítólag nagyon boldog volt londoni bárpultos munkájával. A fiatal Canosa di Puglia-ban született, és életének nagy részét pedig a Pescara közelében, attól északnyugatra található Castiglione Messer Raimondo-ban töltötte.

Megtört édesapja, Graziano Leone a tragédia hallatán azonnal útnak indult az Egyesült Királyságba. Matteo rajta kívül még édesanyját és három testvérét hagyta hátra.

Legszívesebben megpofoználak, amiért így itt hagytál minket. Mindig ott voltál azzal az óriási mosolyoddal, kiabálva és énekelve a házban. Így fogunk emlékezni rád örökké.

- írta a fiatal egyik barátja, Mirko.

Matteo emlékére a Shoreditch Parkban virrasztást tartottak, miközben testét várhatóan Olaszországba szállítják - írta a Mirror.