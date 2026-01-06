24 évesen kapott szívrohamot a híresség: szívátültetéssel mentették meg az életét

Egy brit influenszer először beszélt hosszas egészségügyi küzdelméről, miután 24 évesen szívátültetésen esett át egy szívrohamot követően. Bár a történtek váratlanul érték őt, és a kórházi számlák összege immár az egekbe mászott, most már csak örül annak, hogy életben van.
Faye Greenwood életmód-tartalomgyártó – akinek több mint 624 000 követője van a TikTokon és több mint 300 000 az Instagramon – a közösségi médiában osztotta meg történetét, miután tavaly nyáron, párizsi nyaralása alatt szívrohamot kapott.
Egyik bejegyezésében elárulta, hogy a mentősök először azt hitték, hogy részeg, majd miután a sürgősségire került, órákat várt hatalmas fájdalmak közepette.
Már nem bírtam tovább, ezért eljöttem, és azt gondoltam, talán csak túlreagálom a dolgot. Hazamentem, hogy megpróbáljam kialudni. Rosszabbul ébredtem, és vért hánytam
– árulta el Greenwood.
Vőlegénye, az influencerként Mr. Bruv néven ismert Ailbhe Lower ekkor újra segítséget hívott, és ezután azonnal kórházba szállították a fiatal nőt, ahol meg is műtötték.
El sem hittem, hogy valami ennyire komoly dolog történik velem... Az ember azt gondolja: "ez velem nem történhet meg", aztán mégis megtörténik
– emlékezett vissza a 24 éves tartalomgyártó.
Bár nem emlékszik sok mindenre, a fiatal elmondta, hogy rengeteg fájdalma volt.
Egyfajta végzetérzet volt, mintha összezárult volna körülöttem a világ.
Párja elárulta, hogy a nyelvi nehézségek és az orvosok kételyei miatt, mivel Greenwood nagyon fiatal volt, hat és fél órába telt el, mire a kórházba felvették. Korábban már diagnosztizáltak a nőnél dilatatív kardiomiopátiát, azaz szívizomgyengeséget, de nem tudni, hogy a szívrohamot az okozta-e vagy sem.
Az angliai Lewes városában élő Greenwood a párizsi szívroham után visszatért az Egyesült Királyságba, ahol sikerült a szívátültetéshez donort találni. Szerencsére a műtét zökkenőmentesen zajlott, így valamivel több mint négy hónap után elhagyhatta a kórházat.
Ez egyszerűen olyan dolog, amiről soha nem gondolod, hogy meg kell majd küzdened vele
– mondta Greenwood, aki franciaországi kórházi kezelése után 14 000 fontos (6,2 millió forintos) számlát kapott, majd egy további 40 000 fontról (17,7 millió forintról) szólót, miután légi mentővel szállították haza.
A fiatal tartalomgyártó novemberben egy Instagram-bejegyzésben is visszatekintett egészségügyi útjára.
Micsoda őrült időszak volt! Öt hónap telt el a szívrohamom óta, és pár hónap a szívátültetés óta. Igen, van egy csodálatos új szívem – még mindig alig hiszem el.
Greenwood bevallotta, hogy a fejében még mindig rengeteg érzés kavarog, köztük gyász, hála, fájdalom, boldogság, de már mindent sokkal értékesebbnek lát.
Minden sokkal értékesebbnek tűnik, miután az ember megtapasztalja, milyen érzés, amikor az életet, amit ismer, majdnem egyik pillanatról a másikra elveszik tőle.
Hozzátette: nagyon hálás, hogy túlélte az egészet, és ezt nem tudta volna megtenni a rengeteg támogatás nélkül. Most arra buzdít másokat, hogy ha úgy érzik, valami nincs rendben, mindenképpen vizsgáltassák ki magukat, még akkor is, ha az orvosok először nem hisznek nekik – írta a People.
