24 évesen kapott szívrohamot a híresség: szívátültetéssel mentették meg az életét

Egy brit influenszer először beszélt hosszas egészségügyi küzdelméről, miután 24 évesen szívátültetésen esett át egy szívrohamot követően. Bár a történtek váratlanul érték őt, és a kórházi számlák összege immár az egekbe mászott, most már csak örül annak, hogy életben van.

Faye Greenwood szívrohamát részegségnek hitték a mentősök Fotó: TikTok

Nyaraláson érte a váratlan szívroham a fiatalt

Faye Greenwood életmód-tartalomgyártó – akinek több mint 624 000 követője van a TikTokon és több mint 300 000 az Instagramon – a közösségi médiában osztotta meg történetét, miután tavaly nyáron, párizsi nyaralása alatt szívrohamot kapott.

Egyik bejegyezésében elárulta, hogy a mentősök először azt hitték, hogy részeg, majd miután a sürgősségire került, órákat várt hatalmas fájdalmak közepette.

Már nem bírtam tovább, ezért eljöttem, és azt gondoltam, talán csak túlreagálom a dolgot. Hazamentem, hogy megpróbáljam kialudni. Rosszabbul ébredtem, és vért hánytam

– árulta el Greenwood.

Vőlegénye, az influencerként Mr. Bruv néven ismert Ailbhe Lower ekkor újra segítséget hívott, és ezután azonnal kórházba szállították a fiatal nőt, ahol meg is műtötték.

El sem hittem, hogy valami ennyire komoly dolog történik velem... Az ember azt gondolja: "ez velem nem történhet meg", aztán mégis megtörténik

– emlékezett vissza a 24 éves tartalomgyártó.

Bár nem emlékszik sok mindenre, a fiatal elmondta, hogy rengeteg fájdalma volt.

Egyfajta végzetérzet volt, mintha összezárult volna körülöttem a világ.

Párja elárulta, hogy a nyelvi nehézségek és az orvosok kételyei miatt, mivel Greenwood nagyon fiatal volt, hat és fél órába telt el, mire a kórházba felvették. Korábban már diagnosztizáltak a nőnél dilatatív kardiomiopátiát, azaz szívizomgyengeséget, de nem tudni, hogy a szívrohamot az okozta-e vagy sem.

Bár hazatérhetett, a küzdelem még nem ért véget

Az angliai Lewes városában élő Greenwood a párizsi szívroham után visszatért az Egyesült Királyságba, ahol sikerült a szívátültetéshez donort találni. Szerencsére a műtét zökkenőmentesen zajlott, így valamivel több mint négy hónap után elhagyhatta a kórházat.

Ez egyszerűen olyan dolog, amiről soha nem gondolod, hogy meg kell majd küzdened vele

– mondta Greenwood, aki franciaországi kórházi kezelése után 14 000 fontos (6,2 millió forintos) számlát kapott, majd egy további 40 000 fontról (17,7 millió forintról) szólót, miután légi mentővel szállították haza.