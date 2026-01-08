Ebben a korban már tilos havat lapátolni – A szakértő szerint komoly egészségügyi kockázatot jelent a szívedre nézve

A hólapátolás amellett, hogy egy kellemetlen fizikai munka, erős terhelést jelent a szervezetnek – különösen egy bizonyos életkor felett.
A hólapátolás rövid idő alatt, nagy intenzitású fizikai terhelést igényel a testtől, ráadásul igen kedvezőtlen körülmények között. A vizes, nehéz hó emelgetése közben a test ismétlődő, statikus izommunkát végez, ami jelentősen megemeli a pulzust és a vérnyomást. Egy átlagos lapátnyi hó súlya akár 7 kilogramm is lehet, amit a munkát végző percenként 10-12 alkalommal emel meg.
Egy a Barry Franklin PhD, a Beaumont Health kardiológia igazgatója és csapata által végzett kutatás szerint, egy hólapátoló férfi pulzusszáma a maximális pulzusszám 97%-ára emelkedik a tevékenység közben, ami több, mintha maximális terhelés mellett futópados edzést végezne. Ráadásul mindezt mínusz fokokban teszi, ami azért még kedvezőtlenebb, mert a hideg hatására az erek összehúzódnak, a vérkeringés lelassul, ami tovább növeli a szív terhelését. A szervezet ilyenkor egyszerre próbál alkalmazkodni a hideghez és a fizikai igénybevételhez egyaránt.
40-50 éves kor felett már sokaknál előfordulhat koszorúér-szűkület, ami egy ilyen intenzív terhelés mellet akár szívrohamhoz is vezethet. Emellett a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a dohányzás is tovább növeli a kockázatokat.
A hólapátolás egészségügyi veszélyeit azért sem érdemes figyelmen kívül hagyni, mert a lehetséges szívbetegségek sokaknál tünetmentesek maradnak.
Ha 50 év feletti vagy, és gyorsétteremben eszel, valószínűleg van valamilyen szívbetegséged – ez egyszerűen tény
– mondja Franklin és figyelmeztet: „Néha a szívroham első és utolsó tünete is a szívmegállás.”
A szakértő szerint nincs kockázatmentesség, azonban aki rendszeresen sportol, megfelelő a koleszterinszintje és nem dohányzik, valószínűleg annál a személynél alacsonyabb a szívinfarktus kockázata.
A hólapátolás kockázata mérsékelhető, ha:
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az alábbi videóban hallhatsz néhány tippet a biztonságos hólapátoláshoz:
Ezeket a cikkeket is olvasd el:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.