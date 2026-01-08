Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hólapátolás közben szívrohamot kapó férfi

Ebben a korban már tilos havat lapátolni – A szakértő szerint komoly egészségügyi kockázatot jelent a szívedre nézve

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 06:45
Hihetetlen mennyiségű hó esett, így rengetegen kénytelenek a reggeleket a hó eltakarításával indítani. Fontos azonban tudni, hogy a hólapátolás egy bizonyos kor felett már komoly megterhelést jelent a szervezet számára. Lássuk, mikortól jelent egészségügyi kockázatot, ha hólapátot ragadunk!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A hólapátolás amellett, hogy egy kellemetlen fizikai munka, erős terhelést jelent a szervezetnek – különösen egy bizonyos életkor felett.

Hólapátolás a kocsi mögött.
Ezek a hólapátolás egészségügyi kockázatai.
Fotó: Sabrewolf / shutterstock
  • A hó eltakarítása extrém fizikai megterhelést jelenthet a szívnek.
  • A hideg és a fagy fokozzák a kockázatokat.
  • Biztonságos módszerekkel csökkenthető a szívroham esélye.

A hólapátolás egészségügyi kockázatai

A hólapátolás rövid idő alatt, nagy intenzitású fizikai terhelést igényel a testtől, ráadásul igen kedvezőtlen körülmények között. A vizes, nehéz hó emelgetése közben a test ismétlődő, statikus izommunkát végez, ami jelentősen megemeli a pulzust és a vérnyomást. Egy átlagos lapátnyi hó súlya akár 7 kilogramm is lehet, amit a munkát végző percenként 10-12 alkalommal emel meg.

Egy a Barry Franklin PhD, a Beaumont Health kardiológia igazgatója és csapata által végzett kutatás szerint, egy hólapátoló férfi pulzusszáma a maximális pulzusszám 97%-ára emelkedik a tevékenység közben, ami több, mintha maximális terhelés mellett futópados edzést végezne. Ráadásul mindezt mínusz fokokban teszi, ami azért még kedvezőtlenebb, mert a hideg hatására az erek összehúzódnak, a vérkeringés lelassul, ami tovább növeli a szív terhelését. A szervezet ilyenkor egyszerre próbál alkalmazkodni a hideghez és a fizikai igénybevételhez egyaránt.

Hány éves kortól jelent veszélyt a hólapátolás?

40-50 éves kor felett már sokaknál előfordulhat koszorúér-szűkület, ami egy ilyen intenzív terhelés mellet akár szívrohamhoz is vezethet. Emellett a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a dohányzás is tovább növeli a kockázatokat.

A hólapátolás egészségügyi veszélyeit azért sem érdemes figyelmen kívül hagyni, mert a lehetséges szívbetegségek sokaknál tünetmentesek maradnak.

Ha 50 év feletti vagy, és gyorsétteremben eszel, valószínűleg van valamilyen szívbetegséged – ez egyszerűen tény


– mondja Franklin és figyelmeztet: „Néha a szívroham első és utolsó tünete is a szívmegállás.”

A szakértő szerint nincs kockázatmentesség, azonban aki rendszeresen sportol, megfelelő a koleszterinszintje és nem dohányzik, valószínűleg annál a személynél alacsonyabb a szívinfarktus kockázata.

Hogyan csökkenthető a hólapátolás közben kapott szívroham kockázata?

A hólapátolás kockázata mérsékelhető, ha:

  • nem emelgetéssel, hanem toló mozdulatokkal távolítjuk el a havat,
  • rétegesen öltözünk,
  • gyakori szüneteket tartunk,
  • a munkát nem közvetlenül nagy étkezés, alkohol- vagy nikotinfogyasztás után végezzük,
  • bármilyen mellkasi fájdalom, szédülés vagy légszomj esetén abbahagyjuk a munkálatokat,
  • a szívroham bármely tünetének tapasztalása esetén mentőt hívunk.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóban hallhatsz néhány tippet a biztonságos hólapátoláshoz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
