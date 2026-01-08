Megváltozott a szívátültetés után, tragikus sorsra jutott a férfi

Terry Cottle mindössze 33 éves volt, amikor öngyilkosságot követett el, hátrahagyva összetört özvegyét és fiatal gyermekeit. Azonban egy másik férfi megkapta a szívét egy életmentő szervátültetés során.

A szervátültetés után ugyanabba a nőbe szeretett bele a férfi, mint donora. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A szervtranszplantációt követően olyan volt, mintha egyfajta átok szált volna tovább. A férfi ugyanazokat a hibákat követte el, ugyanabba a nőbe szeretett bele, majd 13 évvel később pontosan ugyanúgy vesztette életét.

Családi viták vezettek a férfi tragikus halálához

Terry már házas volt, amikor megismerkedett második feleségével, Cheryl-lel, és végül elhagyta két kislánya édesanyját, hogy folytassa románcát a nővel. A házasság eleinte idillinek tűnt. A férfi örökbe fogadta Cheryl előző házasságából született két gyermekét, majd közös gyermekük is született.

Bár Terry félbehagyta az iskolát, később megszervezte a bizonyítványát, és nekivágott az ingatlanos karriernek. A háttérben azonban problémák húzódtak. A férfi továbbra is rendszeresen kapcsolatban állt volt feleségével, akit a munkahelyéről hívogatott, hogy Cheryl ne tudjon róla. Ez egy rövid időre szünetet hozott kapcsolatukba, majd később újra összejöttek.

Végül egy hatalmas veszekedést követően, 1995 márciusában úgy döntöttek, hogy elválnak. Terry már épp távozni készült a vita után, amikor bement a fürdőszobába, ekkor kisfia ordítani kezdett Cheryl-nek, hogy apjánál fegyver van, majd eldördült egy lövés. A férfit egy Georgia állambeli kórházba szállították, de négy nappal később meghalt a saját magának okozott lőtt seb miatt.

A szervátültetésnek hála új esélyt kapott egy másik férfi

Kicsivel több mint 95 kilométerrel arrébb, Sonny Graham megkapta azt a telefonhívást, amelyre kétségbeesetten várt: volt egy szív, amelyet megkaphatott. A férfi súlyos szívelégtelenséggel küzdött, ezért nagyon örül, amikor értesítették arról, hogy Dél-Karolinában elérhetővé vált Terry szíve.

Sajnálom, hogy a másik fickó meghalt, de ez most már az én szívem.

- mondta a férfi.

Azonban barátai hamar észrevették, hogy szokásai nagyban megváltoztak: megszerette a sört és a hot dogot, amelyek történetesen Terry kedvenc ételei közé tartoztak. A sikeres beavatkozás után ráadásul levelezni is kezdett az immár özvegy Cheryl-lel, sőt, feleségét is elhagyta, miután elkezdtek érzései kialakulni az özvegy iránt.